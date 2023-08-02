Игорь Артамонов: В областном фонде поддержки предпринимательства есть много инструментов для предприятий

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Игорь Артамонов провел встречу с руководителями предприятий региона. Перспективы развития, уровень заработной платы, необходимая поддержка – сегодня эти вопросы губернатор обсудил с руководителями компаний «ДеКа-Строй», «Агат», ООО «Хлебный дом» и предпринимателем Сергеем Кремневым.

ООО ГК «ДеКа-Строй» производит профилированные листы и сэндвич-панели, сотрудничает с крупными строительными организациями, с/х предприятиями, агрохолдингами. Два завода работают стабильно, сохраняют свои мощности, зарплату всем сотрудникам выплачивают вовремя. На предприятии готовы увеличить объемы выпускаемой продукции, есть план расширения производства.

Мебельная компания «Агат» 12 лет производит офисную, ученическую, лабораторную, школьную, мягкую мебель. Ее продают через дилерские центры практически во всех регионах РФ. Компания – участник нацпроекта «Производительность труда», постоянно работают над увеличением мощностей. Ежемесячно «Агат» выпускает 1100 единиц мягкой мебели. Сейчас в компании работают над снижением себестоимости продукции, локализацией производства, развитием собственных филиалов в регионах, планируют повышать заработную плату сотрудникам.

Мебельное производство представил и индивидуальный предприниматель Сергей Кремнев. Рынок сбыта не такой широкий, как у компании «Агат», он охватывает только Липецкую и Рязанскую области. Сергей Кремнев сообщил губернатору, что главная задача – расширение границ. В перспективе – открытие филиала производства в Тамбовской области.

Руководитель ООО «Хлебный дом» также рассказал Игорю Артамонову о проекте по производству национального хлеба, планах по его продвижению в других регионах и развитию сотрудничества с крупными сетевыми компаниями.

«Мы обсудили текущую работу предприятий и планы развития производств. Компании стабильно работают, руководителей интересуют льготные займы, возможность возврата субсидий, лизинг, модернизация производств. В областном фонде поддержки предпринимательства есть много инструментов для предприятий. Мы готовы помогать и оперативно решать любые вопросы», – подчеркнул Игорь Артамонов.