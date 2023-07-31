Защищать интересы людей труда

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Воронежское областное отделение КПРФ представлено в органах законодательной и представительной власти депутатом Государственной Думы, 4 депутатами Воронежской областной Думы, 5 депутатами Воронежской городской Думы.

217 депутатов избраны от КПРФ или являются её сторонниками в органах местного самоуправления – районных, городских и поселковых Советах.

Депутаты от КПРФ в рамках единой депутатской вертикали строят свою деятельность на основе антикризисной программы КПРФ. Её последним вариантом являются «Двадцать неотложных мер для преображения России», которые сформулированы с учётом обстановки, вызванной проведением СВО, санкционной войной Запада против России.

Депутаты от КПРФ голосуют против принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год из-за недостаточности средств, выделяемых на развитие промышленности, обновление коммунальной и транспортной инфраструктуры; преимущественной поддержки крупных агрохолдингов в ущерб коллективным хозяйствам и фермерам; снижения объёма финансирования соцсферы – образования, здравоохранения, культуры.

Депутаты-коммунисты против нынешних межбюджетных отношений, в результате которых большую часть собираемых налогов забирает федеральный центр, а на местах не остаётся средств для развития экономики и социальной сферы.

Воронежская городская Дума

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Депутаты выступили категорически против досрочного повышения коммунальных тарифов с 1 декабря 2022-го в размере 9% по инициативе правительства.

Члены фракции воздержались от голосования по внесению изменений в Правила землепользования и застройки из-за спорных вопросов по этажности застройки и зелёным зонам. Дума утвердила инициативу депутатов от КПРФ - учитывать предложения общественников по сохранению и защите зелёных насаждений при строительстве.

Инициировано рассмотрение ситуации по МКП МТК «Воронежпассажиртранс», которое необходимо сохранить от банкротства.

Почти 400 человек подписались против строительства кладбища в Семилукских Выселках рядом с жилыми домами. После письменных запросов, а также переговоров депутатов-коммунистов с главой города было принято решение о поиске другого участка для захоронений.

Совместно с предпринимателями вносились изменения в «Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории г.о.г. Воронеж», учитывающие интересы малого и среднего бизнеса, который дает рабочие места, доступные по цене услуги.

Депутаты поднимали вопрос о создании комплексной программы по сохранению и реконструкции муниципальных детских оздоровительных лагерей.

В 2022 году - году 100-летия Ленинской пионерии по инициативе депутатов-коммунистов в Воронеже появился новый сквер «Пионерский» на Ленинском проспекте, 105Д. Высажены деревья и кустарники, организованы цветники, установлен стенд об истории пионерской организации.

Районные и городские (сельские) Советы

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В Павловском районном Совете были подняты и рассмотрены вопросы: о мусоропереработке, о ремонте дорог, о закрытии рынка и бани, о возобновлении работы филиала Сбербанка в старой части города, о здравоохранении в районе, об открытии детского сада в с. Пески, о работе ФАПа в с. Бабка и др. В основном, вопросы решены положительно.

Депутаты ежемесячно ведут приём жителей района, консультируют и помогают в решении различных вопросов (газификация, оказание материальной помощи, трудоустройство, санаторное лечение, получение материнского капитала и пенсии переселенцам и т.д.) По обращению предпринимателей на Старославянском рынке по незаконной установке павильона - павильон был убран.

К 1 сентября депутаты от КПРФ участвуют в акции районного Совета «Собери ребёнка в школу» (помощь детям из многодетных, малообеспеченных семей)

Одним из острых вопросов, находящихся на контроле фракции КПРФ в Новоусманском районном Совете, остаются тарифы за водоотведение по улицам райцентра. Стоимость тарифа за 1 куб. м составляет более 50 руб. Направлены обращения в МООО «Новоусманское коммунальное хозяйство», в прокуратуру о проверке обоснованности ценообразования.

Депутаты самой многочисленной (13 депутатов) фракции КПРФ в Россошанском районном Совете блокировали решение о поддержке новой редакции закона о местном самоуправлении, фактически ставящей крест на работе органов местного самоуправления на уровне сел.

Ставились вопросы о замене канализационного коллектора, борьбе с оврагами и др. При поддержке депутатов от КПРФ в областной Думе осуществлена замена магистрального водопровода на ул. Горького.

Коммунисты сумели защитить права граждан, отстранённых от работы из-за отсутствия прививки против коронавируса.

На сегодняшний день одной из горящих тем Россошанского района стал закрытый под предлогом безопасности мост через железнодорожные пути, связывающий восточную и западную части Россоши. Коммунисты добиваются разумного решения вопроса.

Депутаты от КПРФ добивались решения вопросов обеспечения пациентов дорогостоящими лекарственными препаратами по льготным рецептам. Решили с областными властями вопрос о выделении помещения для приёма пациентов во время ремонта поликлиники.

Реагировали и на обращения жителей сёл в связи с несвоевременной расчисткой снега и посыпкой пескосмесью дорог. Организовывали субботники по уборке берегов реки Чёрная Калитва, вывезли тонну мусора.

К юбилею Великой Октябрьской социалистической революции был высажен грушевый сад в г. Россошь, а к 100-летию комсомола в с. Евстратовке также высажен фруктовый сад. Здесь же недавно восстановили памятный знак на месте гибели красноармейцев Евстратовской добровольческой роты, павших от рук белых казаков в 1918 году.

Удалось отстоять партийные списки на выборах, сокращение которых с 50 до 25% пыталась навязать исполнительная власть.

В Калачеевском районе депутаты-коммунисты предотвратили закрытие и реорганизацию нескольких школ, добившись через прокуратуру признания незаконными постановлений, принятых без проведения сельских сходов.

Бездумное распахивание речных пойм привело к резкому обмелению всех водных артерий. Коммунисты добиваются разработки программы сохранения малых рек в Калачеевском районе.

Остро стоит вопрос с утилизацией и переработкой отходов. Коммунисты добились от чиновников решения этого болезненного вопроса. Сегодня в городе в общественных местах появились мусорные баки.

В Острогожском районе депутаты добились замены директора теплосетей, не справлявшегося со своими обязанностями. Депутаты от КПРФ смогли отстоять интересы жителей, которых заставляли платить за отопление дважды, по двум разным платёжкам. Добились приведения в порядок проводного радио в районе.

Коммунисты поддержали требования граждан, возмущенных закрытием общественной бани. Инициировано обращение к областным властям о выделении дополнительных средств на замену старых котлов, которые постоянно выходят из строя, нарушая работу теплосетей.

Восстановлен памятник Ленину, находящийся в Парке культуры и отдыха в райцентре, благоустроена территория рядом с памятником и высажены цветы. При поддержке руководителя фракции КПРФ в Воронежской областной Думе Андрея Рогатнева была издана книга «Край родной – людские судьбы», написанная директором краеведческого музея Ольгой Ивахненко.

Также активно работают депутаты-коммунисты Борисоглебского, Бутурлиновского, Верхнехавского, Грибановского, Каширского, Лискинского, Нижнедевицкого районов.

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Депутаты-коммунисты едины в стремлении оказать помощь всем, кто в ней нуждается, добиться выполнения своих обязанностей чиновниками.