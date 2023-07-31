Воронежский подросток вытащил из реки тонущего друга

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Купание подростков реке Дон у воронежского села Александровка-Донская 26 июля чуть не обернулось трагедией. Два приятеля, одному 17, другому – 15 лет, пришли на местный пляж и решили переплыть реку, которая в этом месте довольно широкая.

Туда переплыли, но, выбравшись на берег, младший из товарищей сказал, что ему плохо. Однако возвращаться все равно надо. Немного отдохнув, приятели отправились в обратный путь, но посередине реки один совершенно потерял силы и начал тонуть. Услышав призыв о помощи, друг, не раздумывая вернулся.

- Конечно, трудно было, но я не раздумывал, - рассказал нам 17-летний Захар Клинов. - Помогло то, что спортом занимаюсь, в основном, легкой атлетикой. Да и плаваю я лет с шести.

Однако, юноша признался, что в какой-то момент понял, что сил уже нет. А, когда несколько раз ушел под воду, начал звать на помощь. Крик услышал рыбак, поспешил к ребятам и вытащил их из воды.

"НИЧЕГО ГЕРОИЧЕСКОГО Я НЕ СДЕЛАЛ"

Приятели не стали дома рассказывать о происшествии. Но правда все равно вскрылась: о случае в соцсетях рассказала одна из женщин, которая в момент спасения оказалась на пляже. Так о поступке Захара стало известно всему поселку.

- Я не считаю, что совершил какой-то геройский поступок, - говорит Захар. – Я сделал то, что должен бы сделать каждый в такой ситуации.

К сожалению, с начала этого лета в водоемах Воронежской области утонуло уже несколько подростков. Последний такой трагический случай произошел вчера на реке Ворона в Борисоглебске.

Следователи просят воронежцев не оставлять без присмотра детей во время купания в водоеме и не отпускать их на реку без взрослых.