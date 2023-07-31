Воронежский «Факел» после разгрома от Локомотива упал на дно Премьер-лиги

В первые 45 минут наши футболисты показали свой лучший футбол Фото: Юрий КОЗЛОВ

Первый домашний матч «Факела» в чемпионате в сезоне получился очень разного качества.

В первые 45 минут наши футболисты показали свой лучший футбол. За исключением отрезка до 12 минуты, завершившегося фирменным голом Артема Дзюбы, «Факел» сыграл очень мощно в атаке. Кроме гола Евгения Маркова на 31 минуте, точно ударившего после подачи углового, игроки воронежской команды создали ещё много опасных моментов.

второй тайм стал торжеством фирменного футбола «Локомотива» Фото: Юрий КОЗЛОВ

А вот второй тайм стал торжеством фирменного футбола «Локомотива». Игроки «Факела» полетели в атаку без оглядки. И их за это методично наказывали. Сначала на 61 минуте Наир Тикнизян здорово ударил с достаточно дальней дистанции - 1:2. На 67-й Сергей Пиняев завершил быстрый отрыв. И по той же схеме Тикнизян оформил дубль в самом конце матча - 1:4. Оборона хозяев поля представляла собой в это время огромную дырищу.

«Факел» с нулем очков в компании с грозненским «Азиатом» обосновался в подвале Премьер-лиги. Но по разности мячей воронежская команда - последняя, 16-я.

После матча главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отметил, что его молодые игроки в первом тайме подрастерялись, а во втором показали игру, достойную одного из флагманов российского футбола. А рулевой «Факела» Вадим Евсеев заявил, что после перерыва его подопечные ввязались в удобную для гостей игру. И что виноватым в этом считает себя. В будущих играх Евсеев намерен искать потерянный баланс между атакой и обороной.