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Общество31 июля 2023 5:45

Воронежский «Факел» после разгрома от Локомотива упал на дно Премьер-лиги

Рядом тоже с нулем очков грозненский «Ахмат»
Юрий КОЗЛОВ
В первые 45 минут наши футболисты показали свой лучший футбол

В первые 45 минут наши футболисты показали свой лучший футбол

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Первый домашний матч «Факела» в чемпионате в сезоне получился очень разного качества.

В первые 45 минут наши футболисты показали свой лучший футбол. За исключением отрезка до 12 минуты, завершившегося фирменным голом Артема Дзюбы, «Факел» сыграл очень мощно в атаке. Кроме гола Евгения Маркова на 31 минуте, точно ударившего после подачи углового, игроки воронежской команды создали ещё много опасных моментов.

второй тайм стал торжеством фирменного футбола «Локомотива»

второй тайм стал торжеством фирменного футбола «Локомотива»

Фото: Юрий КОЗЛОВ

А вот второй тайм стал торжеством фирменного футбола «Локомотива». Игроки «Факела» полетели в атаку без оглядки. И их за это методично наказывали. Сначала на 61 минуте Наир Тикнизян здорово ударил с достаточно дальней дистанции - 1:2. На 67-й Сергей Пиняев завершил быстрый отрыв. И по той же схеме Тикнизян оформил дубль в самом конце матча - 1:4. Оборона хозяев поля представляла собой в это время огромную дырищу.

«Факел» с нулем очков в компании с грозненским «Азиатом» обосновался в подвале Премьер-лиги. Но по разности мячей воронежская команда - последняя, 16-я.

После матча главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отметил, что его молодые игроки в первом тайме подрастерялись, а во втором показали игру, достойную одного из флагманов российского футбола. А рулевой «Факела» Вадим Евсеев заявил, что после перерыва его подопечные ввязались в удобную для гостей игру. И что виноватым в этом считает себя. В будущих играх Евсеев намерен искать потерянный баланс между атакой и обороной.

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