Последние новости Воронежа на 31 июля 2023 года: пропавший подросток, проигрыш «Факела» и небезопасные пляжи

Приостановили работу пляжей «Березки» и «Левобережный», который находятся в Новой Усмани Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Воронежский «Факел» потерпел разгром от московского «Локомотива». Матч прошел 30 июля на Центральном стадионе профсоюзов. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «железнодорожников». Началась встреча с атаки гостей. И на 12 минуте Артем Дзюба завершил комбинацию попаданием в ворота - 1:0. На 33 минуте точным ударом после углового ответил игрок «Факела» Евгений Марков. Первый тайм закончился вничью. Во второй половине встречи дубль оформил Наир Тикнизян, также отличился Сергей Пиняев. «Факел» впервые в истории с нулем очков опустился на последнее место в Премьер-лиге. 6 августа воронежская команда сыграет на выезде с «Балтикой» из Калининграда.

Пятилетний ребенок и двое взрослых пострадали в массовой аварии в Воронеже. ДТП случилось 29 июля рано утром на 510-м километре трассы М-4 «Дон». 31-летняя жительница Калуги на «Ладе Гранта» двигалась в направлении Москвы. Она и въехала в стоящие впереди автомобили, движущиеся в попутном направлении: Kia Rio, под управлением 38-летнего жителя города Люберцы, и Renault Logan, за рулем которого находился 54-летний житель Нижнего Тагила. В результате аварии водитель «Лады» и ее пассажиры - 31-летний и пятилетний ребенок попали в больницу.

Под Воронежем приостановили работу официальных пляжей. Речь идет о местах отдыха «Березки» и «Левобережный», который находятся в Новой Усмани. Об этом предупредили жителей в администрации района. Ранее санитарные врачи провели исследования воды. Выяснилось, что она не соответствует стандартным параметрам для безопасного купания. На берегу установят предупреждающие аншлаги. В Воронежской области с 2023-го за купание в неположенных местах можно получить штраф. За первое нарушение человек заплатит 500 рублей, а за повторное - уже тысячу.

«Запрещенку» пытались передать в консервах для осужденного под Воронежем. При досмотре незаконные предметы нашли сотрудники исправительной колонии №1 Семилук. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСИН. При вскрытии в банках неожиданно вместо продуктов обнаружили пять свертков. А в них - три телефона, флешка, картридер, две карты micro SD. Кроме того, в двух пластиковых контейнерах было вещество. Предположительно, сильнодействующее. Все материалы передали полицейским для проведения проверки.

В Воронеже завершились поиски пропавшего мальчика с особенностями развития. Инцидент произошел во время тренировки в парке «Олимпик» 26 июля. 13-летний подросток катался на роликах, неожиданно съехал с велосипедной трассы в лес и исчез. Параллельно волонтеры выехали на место для патрулирования парка. Одна группа отправилась в сторону водохранилища, чтобы отрезать ребенку путь к воде. Вторая и третья искали следы от роликов в лесу, четвертая осматривала территорию между клубами «Адмирал» и «Вальдебо». Подростка нашли целым и невредимым через три часа. Мальчик был в Советском районе. Правда, как он туда добрался – до сих пор непонятно.