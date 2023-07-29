«Я это делаю для себя, приятно смотреть на чистые берега и реку»: воронежец в одиночку три года собирает мусор на пляжах

Константин Козубов и его команда Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В окрестностях Воронежа много прекрасных мест отдыха у воды, куда можно отправиться с семьей даже после работы. Но часто радость от общения с природой омрачает состояние таких диких пляжей – окурки, пачки из-под сигарет, упаковки от чипсов и печенья, пустые пластиковые бутылки и пакеты. Наверно, каждый сталкивался с такой картиной. От одного вида замусоренного места отдыха хочется поскорее развернуться и уехать. И это естественное желание. Но где-то в подсознании другая, кажется, «шальная» мысль – взять пакет и убрать весь этот мусор.

ТРОПА МУСОРА

- В детстве я приезжал в гости к бабуле, с родителями по тропинке через луг ходили купаться в Усманке. Потом дом по наследству перешел мне, и я со своей семьей решил переехать из воронежской квартиры, - рассказывает мне, шагая впереди по густой траве, Константин Козубов, житель микрорайона Боровое. – Когда несколько лет назад я захотел как в детстве пройти здесь к реке, то не нашел дорожки. Вместо нее увидел сплошную свалку всякого мусора, от пакетов до шприцев.

Тропинка идет мимо автомобильной дороги, не удивительно, что здесь, на обочине, столько мусора. Контраст от детских воспоминаний и современного вида берега реки потряс Константина. Он купил 20-литровые мешки, вооружился перчатками, терпением и отправился на уборку. Один.

На берегах Усманки много красивых мест Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Убирать мусор не особо приятное занятие, тем более – за кем-то, - признается мой собеседник. - Тут надо перебороть брезгливость и моральное сопротивление. Поэтому для себя внутренне я назвал это социально-экологический эксперимент. Взялся за уборку и наблюдаю, к каким результатам приду.

ХВОСТАТАЯ КОМАНДА

Свой опыт Константин начал описывать на специально созданном под проект сайте Общееблаго.рф. Здесь вся история от 2021 года: вид берегов до и после субботников, фото горы собранных мешков с мусором, урны на пляже, надписи-плакаты для отдыхающих.

Нет, Константин – не пафосный герой и вовсе не ура-активист. Я едва уговорила его сфотографироваться для статьи.

- Вы не акцентируйте внимание на мне, лучше призовите людей собирать мусор хотя бы за собой. Объясните, что мусорить не хорошо…

На опорах моста Константин слелал надписи - призывы к отдыхающим Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Ну, хорошо, - интересуюсь я. – У вас наверняка есть помощники, единомышленники, семья, наконец. Даже если вы никого не призываете идти за собой… Кто-то же вас поддерживает?

- Поддерживают родные. Но моя «команда» – кот и кобель. Вот ходим по тропинке и собираем мусор. (Пес и кот, и вправду, сопровождали нас всю прогулку к реке – Авт.) Единомышленников я не искал. Хотя, кто-то здесь, несомненно, поддерживает мою идею. У меня жизнь налажена, работа стабильная, достаток есть, есть свободное время и возможность посвятить его проекту. Сомневаюсь, что найдется здесь кто-то подобный рядом с речкой, кто готов на досуге убирать по берегам мусор.

«БЫЛ ПЕРИОД – ХОТЕЛ ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ»

Мы идем мимо молодой дубовой рощи. Константин признается, что попутно взял и ее в подшефные – несколько лет опиливает ветви деревьев. В тени раскидистых дубов так хорошо отдохнуть жарким летним днем!

Периодически надписи приходится обновлять после посягательств граффитистов Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Я свою работу не очень афиширую, вот создал сайт, потратил на него деньги, думал, хоть какую-то часть вложенных средств вернуть за счет рекламы, но ничего не вышло, - продолжает Константин. - Первоначально пытался вести на сайте дневник эксперимента, расписывал, какие мусорки убраны, каких результатов удалось достичь. Кроме того я вел учет, сколько мусора образуется и в какой период.

Был период, когда я решил привлечь внимание к уборке, призвать отдыхающих с помощью плакатов. Но и тогда мусор все равно оставался. Поставил на пляже урны, сделал крупные надписи на опорах моста. Но… Когда есть урна, людям нет мотива нести мусор домой. Естественно, его бросали в контейнеры. Приходилось постоянно отходы вывозить. Потом от этих урн я отказался.

«ПРИБРАЛСЯ РАЗ – И РАДУЕШЬСЯ»

- И все-таки: общественно-полезная работа даже для команды единомышленников бывает делом нелегким, часто неблагодарным. Многие начатые на вдохновении проекты постепенно сворачиваются и прекращают существование. Не было ли у вас такого разочарования, желания бросить, махнуть на все рукой? – не унимаюсь я.

- Я особенно и не озадачен уборкой, делаю этов удовольствие, для себя. Здесь ведь вопрос цели. Когда человек решает что-то делать, то делает это для чего-то. Я делаю для себя. Я здесь живу. И мне приятно смотреть на чистые берег и реку, нежели идти и пинать с пути баклажки. Прибрался один раз, зато потом хожу и радуюсь.

Пес Семен сопровождал нас всю прогулку Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- А администрация помогает вам?

- Да, признаюсь, была идея перевести уборку в режим самоуправления. Не так, чтоб я вечно за всеми убирал, а чтобы поставить контейнер и передать его на обслуживание местной администрации. Просил, чтоб чиновники нашли средства и обеспечили вывоз мусора. Я постепенно к этому подводил. Первый год ставил на каждом из участков берега большую урну у мест отдыха. На следующий год поставил одну большую на выходе, чтобы люди привыкали собирать свой мусор и доносить его хотя бы до этой общей урны. Администрация выделила мне железобетонную плиту, но тем и ограничилась. Мою идею поддержала Виктория Лабзукова, исполнительный директор Центра экологической политики Воронежской области. Когда мусора в баке накопилось много, она написала письмо в администрацию с просьбой организовать регулярный вывоз отходов. Но администрация прислала в ответ фото этой мусорки с комментарием – тут уже все организовано.

ПОЯВИЛИСЬ ТАЙНЫЕ ПОМОЩНИКИ

Признаюсь, в этом месте разговора я уже готова расстроиться и разочароваться в идее подвижничества в очистке пляжей. Но следующая реплика Константина возвращает надежду:

- Мусора стало меньше. Заметно. Если в первую уборку я вывез гору 20-литровых мешков, то теперь убираюсь только весной и осенью. В последний раз набрал два пакета «майки». Мне кажется, люди видят, что чисто, и убирают за собой. Раз вижу: у одного пляжа накопилось немного мусора, взял пакет, набрал и оставил его там - может, кто еще соберет, добавит. Потом вижу, нет пакета. Видно, вынес его кто-то вместе с мусором. Сознательность в людях просыпается что ли. Но сказать, что это моя заслуга, я не могу.

На этом пляже Константин опилил куст, чтоб у отдыхающих не было соблазна прятать в него мусор Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Амбициозной цели себе не ставлю. Беру территорию, насколько хватает сил… Вот решил провести эксперимент. Убрал весной дочиста один популярный у отдыхающих участок, детский пляж. Опилил там дерево, чтобы не было у людей соблазна прятать мусор в кустах. Понаблюдаю, что будет.