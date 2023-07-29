Воронежская делегация представила регион на Всероссийском туристическом форуме «Пора путешествовать по России»

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

С 27 по 29 июля в Нижнем Новгороде проходит туристический форум «Пора путешествовать по России», на котором присутствуют представители более 45 регионов России и Республики Беларусь. В их числе и делегация из Воронежа, в которую вошли руководитель департамента предпринимательства и торговли области Сергей Корчевников, его заместитель Александр Кукин, вице-мэр Воронежа Людмила Бородина, директор МБУ «ТИЦ Воронежа» Екатерина Шрамко.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

ГАСТРОФЕСТИВАЛЬ И ЧЕРНОЗЁМФЕСТ

Участники форума обсуждали и делились опытом развития внутреннего туризма на своих территориях.

Сергей Корчевников рассказал о приоритетных направлениях развития туризма в Воронежской области, подчеркнув важность мер государственной поддержки отрасли и создания новых туристических объектов. Глава департамента познакомил участников форума с двумя мероприятиями, которые запланированы в Воронеже в ближайшее время:

- С 18 по 20 августа состоится ежегодный межрегиональный гастро-туристический фестиваль «Знай наших». Он пройдет во второй раз и объединит регионы нашей страны в увлекательном соревновании фермеров и производителей здоровой и полезной сельскохозяйственной продукции. В эти же три дня пройдет и крупнейший музыкальный фестиваль «Чернозем».

Людмила Бородина рассказала о реконструкции проспекта Революции и парка «Орленок», и ходе обновления Петровской набережной. Эти объекты, восстановление которых идет при поддержке правительства области и губернатора, – центры притяжения туристов в Воронеже. В этом году в городе также идет масштабная реконструкция Музея-диорамы и строительство музея ВДВ.

– Администрация Воронежа и лично мэр Вадим Кстенин уделяют большое внимание благоустройству, созданию интересных объектов. Конечно, все новое, что создается в городе, создается, прежде всего, для воронежцев, но интересы туристов мы тоже учитываем, – отметила Людмила Бородина.

УЧАСТИЕ БИЗНЕСА

Воронежцы акцентировали внимание на участие бизнеса в реализации крупных проектов в городе. Один из примеров удачного сотрудничества – парк «Дельфин», который реконструирован на основе договора концессии. Сейчас рассматривается вопрос о развитии прилегающей территории на тех же принципах.

Вице-мэр отметила важность предпринимательских инициатив в сфере туризма и гостеприимства, а также рассказала о практике по предоставлению субсидий из бюджета города в целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Средства предоставляется на закупку оборудования, а воспользоваться ими могут и компании, работающие в сфере туризма.

Большое внимание в Воронежской области активно уделяют транспортной доступности туристических объектов. Туристическая электричка «Бобренок» пассажирско-пригородной компании «Черноземье» доставляет пассажиров до государственного заповедника имени Василия Пескова.

СОТРУДНИЧЕСТВО С РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ

В рамках реализации концепции «Гостеприимная дорога России» в Воронеже также реализуются проекты для автотуристов. Создается единая информационная база производителей туристических сувениров Воронежа, формируется гастрономическая концепция города.

– Отдельным блоком выделю наше сотрудничество с республикой Беларусь. С городом-побратимом Гомелем уже несколько лет взаимно презентуем туристические возможности, информируем и туристический бизнес, и массового потребителя о возможностях туристических поездок. В этом году активно взаимодействуем с Республиканским Союзом Туристической индустрии. Уже в ближайшее время планируем организацию инфотуров для представителей туристических компаний, – рассказала Людмила Бородина.

По словам вице-мэра, велика роль межведомственного взаимодействия на уровне муниципальной и региональной власти по вопросам развития туризма.

ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ

Екатерина Шрамко в рамках круглого стола «Туристическая Россия» презентовала участникам форума туристический потенциал Воронежа, рассказала об уникальных объектах и маршрутах, акцентировав внимание на работу с транзитными туристами и популярных турах выходного дня.

А представители парка детского и семейного отдыха «Нелжа.ру» на секции по детскому туризму презентовали новогоднее предложение для организованных детских групп «Лесная резиденция Деда Мороза Черноземья».