Ребята в детском лагере «Юность» под Воронежем могли отравиться салатом

По словам Ольги Александровны, вирус нашли не только у детей, но и у персонала пищеблока. Фото: Архив "КП"

Вспышка кишечной инфекции произошла в детском лагере «Юность» в начале июля. Десяти ребятам, которые отдыхали в Новоусманском районе под Воронежем, потребовалась медицинская помощь. Одного ребенка отправили в больницу. Остальные лечились амбулаторно.

Чтобы разобраться в ситуации, в лагере побывали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Санврачи экстренно приостановили работу учреждения. Отобрали пробы воды, продовольственного сырья и готовой продукции, также специалисты взяли смывы с объектов внешней среды. Подключились к расследованию и правоохранительные структуры. Проверки организовали следственное управление СКР по Воронежской области и облпрокуратура.

Выяснение всех обстоятельств продолжается. О том, что удалось выяснить на данный момент, «КП-Воронеж» рассказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фуфаева.

- Речь идет о вирусной кишечной инфекции. Мы выявили возбудитель - это норовирус. Он был обнаружен не только у детей, но и у персонала пищеблока. Нарушения, которые мы установили, связаны с несоблюдение личной гигиены персоналом. Также нарушалась технологическая схема приготовления блюд, которые в дальнейшем не подвергались обработке. В первую очередь, это касается салатов. В них, действительно, подтвердилось несоответствие гигиеническим требованиям. В связи с чем возбудитель и попал к деткам. С симптомами кишечной инфекции они обратились за помощью, а мы зарегистрировали групповое заболевание.

Роспотребнадзор возбудил шесть административных дел. Штрафы грозят и юридическому лицу, и сотрудникам, которые имели непосредственное отношению к вспышке кишечной инфекции. Кроме того, на время устранения нарушений лагерь приостанавливал деятельность. Персонал, у которого выявили норовирус, отстранили от работы. Сотрудники проходят лечение.

- Чтобы таких ситуаций не случалось, нами предусмотрено предварительное обследование персонала лагерей, в том числе на кишечные инфекции. По результатам этих исследований сотрудники приступают к работе. Подобная кампания проводилась перед началом сезона. В случае с «Юностью», возможно, у человека были недомогания, но он не обратился за помощью. Либо было здоровое носительство - сотрудник имел норовирус, но, к сожалению, просто не знал об этом, - добивала Ольга Фуфаева.