На даче под Воронежем нашли 10 гранат и 10 тротиловых шашек

Фото: предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Воронежской области.

По предварительной информации, на участке в СНТ «Нефтяник-2» под Воронежем рабочие обнаружили схрон боеприпасов. Привычные строительные работы завершились приездом полиции. В итоге из земли вытащили десять гранат (в том числе РГД-5, Ф-1, РГН и РГО), столько же тротиловых шашек и два брикета с находящимся внутри взрывчатым веществом. После экспертизы выяснилось, что все боеприпасы могут детонировать.

- Найденные гранаты и прочие вещи – дело обычное. Никакого отличия от подобных находок во время земляных работы, - сообщил «КП» источник в силовых структурах.

И судя по всему, все слухи о том, что хозяйке дачного участка грозит до 11 лет колонии по статье «Незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств», не имеют под собой оснований. По крайней мере, она к этим боеприпасам точно не имеет отношения.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже во время капремонта в доме нашли снаряды времен войны. К счастью, они оказались безвредны.