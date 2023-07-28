Выходные в Воронеже: подводное шоу с русалкой, трюки с хорьками, фото с Коньком-Горбунком

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СТИХИ В БИБЛИОТЕКЕ

29 июля в отделе абонемента библиотеки имени Никитина пройдет поэтический вечер Оксаны Лесовик. Она - участница поэтического клуба «Левобережье», автор литературных сборников «Читай про/себя» (2011), «Робкая из коробки» (2011), «К(л)убок мыслей» (2012), «Разговор по ушам» (2014) и других.

Молодая поэтесса – участник многих всероссийских конкурсов: «Меня оценят в XXI веке» (2011), «Национальное достояние России» (2013), лауреат Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зеленый листок» (2020), победитель конкурса поэтического искусства «И пробуждается поэзия во мне» (2022) и поэтического конкурса «Баллада о солдате» (2023), лауреат V международной поэтической премии «Фонарь-2023».

На творческой встрече своими стихотворениями поделятся и другие молодые поэты. Встреча «Пусть времена кружат водоворотом» состоится 29 июля в 14.00 в главном корпусе «Никитинки» (пл. Ленина, 2), аудитория №104. 16+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

УЛИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ

29 и 30 июля концерт «Музыка сердца» в рамках проекта «Дворцовый Weekend» пройдет на веранде замка Ольденбургских. В программе классические и танцевальные произведения. Начало в 14.00, 12+

30 июля группа «ДарName» даст бесплатный концерт в амфитеатре парка «Дельфин» начало в 18.00, 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТАНЦЫ И КИНО В ПАРКЕ

29 июля уличная развлекательная программа пройдет в парке «Орленок». С 18.00 вечер аргентинского танго на площадке перед фонтаном. А в 20.30 в рамках проекта «Летний ретрокинозал» под открытым небом покажут фильм «Близнецы». Вход свободный. 0+

ПОДВОДНОЕ ШОУ

С 28 июля по 30 июля в Воронежском океанариуме будут показывать сказочное подводное шоу «Русалка». К обитателям главного океанического аквариума из таинственных глубин приплывет прекрасная русалка для того, чтобы рассказать историю о сокровищах. Морская красавица делает сальто, танцует в хороводе стайных рыб, мурен, групера и акул, а на прощание посылает зрителям воздушные поцелуи. Интересно, что Русалочка создает атмосферу волшебства и сказки без специального оборудования и снаряжения, находясь под водой с использованием навыка задержки дыхания. После представления желающие могут сделать селфи с морской феей.

Начало подводного шоу «Русалка» в 12.00 и 17.00, 0+

фото Воронежского океанариума

ДЕНЬ ВМФ

30 июля воронежцы отметят День Военно-морского флота. В 9.00 ветераны соберутся в Кольцовском сквере. В 10.00 возложат венки и цветы на площади Победы. В 10.30 цветами украсят памятник Петру I, который сделал Воронеж колыбелью морского флота. В 15.00 в Центральном парке пройдет праздничный концерт "Дню ВМФ посвящается", вход свободный, 6+.

КОНЕК-ГОРБУНОК В НЕЛЖЕ

30 июля в семейном парке "Нелжа.ру" пройдет премьера спектакля «Новые приключения Конька-Горбунка». В программе интерактивное театральное представление на свежем воздухе, игры и забавы со сказочными героями, фотосессия с Коньком-Горбунком. Начало в 12.00, 6+

ПАТРИОТИЧНЫЙ СПЕКТАКЛЬ В ЦИРКЕ

В цирке воронежцы смогут отправиться в большое путешествие по России, не выезжая из города. В шоу «Вместе целая страна» на манеже разворачивается праздник, объединяющий традиции и культуры разных народов нашей страны. Проект поднимает важные темы: малой родины, деревни, детства, всего самого важного, что близко каждому человеку, спектакль о дружбе, народном единстве, многообразии национальных культур нашей Родины. О том, что природа нашей страны наполнена удивительными красками и звуками. Передать особенности русского духа удалось интересными решениями с декорациями, придуманными художником Владимиром Боером. Специально для этого проекта создали более сотни уникальных костюмов по эскизам художника по костюмам Натальи Чистовой.

В представлении принимают участие акробаты, эквилибристы, гимнасты, наездники-джигиты, дрессировщики, клоуны. В программе - эквилибр на свободной проволоке, эквилибр на першах, джигитовка на лошадях под руководством заслуженного артиста России Тамерлана Нугзарова. Кроме лошадей из четвероногих артистов на манеже свое мастерство покажут королевские пудели Надежды Чебота, хорьки Андрея Аверюшкина, пони, обезьянки, дикобраз, удавы дрессировщиков Ольги Корниловой и Александра Валиева.

29 июля в 13.00 и 17.00, 30 июля в 13.00, 0+