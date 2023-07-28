Спортивные выходные в Воронежской области: первый домашний матч «Факела» в чемпионате, Кубок России по пейнтболу и первенство страны по гребле

Набрать в матче с «Локомотивом» хотя бы одно очко «Факелу» может помочь только удача и мощная поддержка воронежских болельщиков. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Главным спортивным событием предстоящих выходных будет первый домашний матч нового сезона «Факела» в Премьер-лиге. Да и соперник что надо – московский «Локомотив», который весеннюю часть прошлого чемпионата прошел почти так же круто, как многолетний лидер – питерский «Зенит». Правда, в первом матче новоо сезона железнодорожники на своем поле не смогли одолеть вернувшийся из ФНЛ казанский «Рубин» - 2:2. А «Факел» и вовсе проиграл «Ростову» на выезде – 1:2. Напомним, что главный тренер воронежского клуба Вадим Евсеев – еще и легендарный в прошлом игрок «Локомотива».

Очевидно, что гости из Москвы будут предельно мотивированы и поблажки хозяевам поля ждать не приходится. Вся надежда – на мощную поддержку трибун, которая может придать нашим футболистам дополнительные силы. Матч пройдет 30 июля, начнется он в 17.30. Кстати, его главным судьей будет уроженец Воронежской области, ныне представляющий Санкт-Петербург Василий Казарцев. Вот только по этому поводу радоваться не стоит. Арбитр, теперь живущий в Питере, известен многочисленными ляпами. После испорченного им матча московскому «Спартаку» Казарцеву даже пришлось проходить проверку на детекторе лжи. Надеемся, что 30 июля он все же будет судить нормально, ведь были у него и удачные матчи.

Любителям соревнований на воде на этих выходных предстоит настоящее пиршество для глаз. 29 и 30 июля в Воронеже на гребной базе «Буревестник» (улица Димитрова, 2В) пройдут заключительные заезды первенства страны и всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Эти два турнира будут начинаться в 9.00 и продолжаться до 20.00.

А 30 июля на берегу парка «Алые паруса» на Воронежском водохранилище пройдут гонки областных соревнований по парусному спорту. Они будут посвящены Дню ВМФ. Соревнования стартуют в 11.00, а завершаются около 17.00.

В селе Верхняя Хава, административном центре одноименного района, 29 и 30 июля состоятся сразу три турнира по пэйнтболу: чемпионат ЦФО, четвертый этап Кубка России и Кубок Воронежской области. Все эти соревнования состоятся на специально оборудованной площадке. «Стрелялки» начнутся в 9.00, а закончатся около 18.00.

В Воронеже в спорткомплексе «Олимпик» (Московский проспект, 150) 29 и 30 июля пройдет чемпионат области по радиоспорту. Турнир, где нужно показать не только физическую подготовку, но и специальные знания, будет начинаться в 10.00 и продолжаться до 13.00.