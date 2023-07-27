Последние новости Воронежа на 27 июля 2023 года: «Факел» проиграл «Сочи», чиновник отказался от взятки, санврачи ищут подозрительную «молочку»

Следующий матч «Факел» проведет 30 июля против московского «Локомотива». Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Воронежский «Факел» проиграл в Кубке России «Сочи». Первый домашний матч сезона для наших футболистов закончился со счетом 1:3. Сначала забили гости. Мяч в ворота «огнеопасных» отправил Мигель Силвейра. На 28-й минуте Василий Черов из «Факела» сравнял счет. Но уже в конце первого тайма «Сочи» вновь вырвался вперед. Автор гола - полузащитник Сергей Кравцов. Увеличил разрыв Кирилл Заика. На 79-й минуте он забил третий мяч в воронежские ворота. Следующий матч «Факел» проведет 30 июля против московского «Локомотива». Игра начнется в 17.30.

Воронежцев предупредили о волне ложных сообщений о массовой замене домофонов. Странные объявления заметили на подъездах в Центральном районе города. Жильцам предлагают купить новые ключи за 300 рублей, оставив заявку на сайте. Телефонов или другой информации о компании на сайте нет. Коммунальщики пояснили, что массовой замены работающего оборудования в Воронеже не проводят. Всех, кто увидит подобную листовку на подъезде, просят сообщать в управляющую компанию. Сотрудники УК уже начали срывать расклеенные объявления.

В Воронеже отложили эвакуацию машин с закрытыми номерами с платных парковок. Власти озвучили эту инициативу еще весной, однако в названные сроки механизм так и не начал работать. Дело в том, что существует пробел в федеральном законодательстве. И пока он есть, формально водители не нарушают ни правила дорожного движения, ни нормативы городского благоустройства. Власти могут начать эвакуировать автомобили, но делать это им придется за собственный счет. Взыскать с водителей деньги через суд пока невозможно – отсутствует правовая база. Когда разработают документы, которые смогут регламентировать процедуру эвакуации – неизвестно.

Заместителю руководителя управления транспорта Воронежа попытались дать взятку в полмиллиона рублей. Так 40-летний директор транспортно-эксплуатационной компании хотел заключить с городской администрацией контракт на поставку автобусов. Однако чиновник деньги не взял. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, ведомство утвердило обвинительное заключение. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Воронежа.

В Воронеже может появиться молочная продукция от компании-призрака. Подозрительный производитель «Милка-М» зарегистрирован в Рязани на улице Ситниковской, 69. Только вот самого предприятия в указанном доме нет. Там находятся лишь склад. А вот где производство, неясно. Региональное управление Роспотребнадзора призывает жителей области в случае обнаружения этих молочных продуктов в магазинах оставить обращение на сайте ведомства. Специалистов профильных департаментов призывают не допустить поставку продукции сомнительного качества в лечебные, социальные и детские образовательные учреждения.