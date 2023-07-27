В Воронежской области упал беспилотник самолетного типа

Осколки от украинского беспилотника, упавшего в центре Воронежа. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В четверг, 27 июля, в частном дворе Верхнехавского района упал беспилотник самолетного типа, по всей видимости, запущенный по указке украинских спецслужб. Об этом сообщили на странице ВКонтакте правительства Воронежской области.

Место падения беспилотника оцепили, там работают сотрудники спецслужб. По предварительным данным, во время ЧП никто не пострадал.

Напомним, 9 июня в центре Воронежа, украинский беспилотник взорвался на балконе третьего этажа дома № 21 на улице Белинского. В результате были сильно повреждены квартиры и офисы. Особенно на третьем этаже, но досталось и четвертому. Осколки залетели и в расположенные неподалеку частные дома. Три человека получили травмы от осколков разбившихся стекол, все они от госпитализации отказались. В центральном аппарате Следственного комитета России возбудили уголовное дело по статье, карающей за теракт. Сейчас в доме идет активный ремонт, власти в конце июня сообщали, что основные работы уже завершены.