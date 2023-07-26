Воронежский «Факел» проиграл в Кубке «Сочи» первый домашний матч сезона

Гол Василия Черова стал одним из немногих светлых пятен в игре «Факела» с «Сочи». Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Первый матч Кубка России «Факела» в группе «А» показал, что, как и в прошлом сезоне, наша команда делает ставку на чемпионат – на поле с начала игры, в основном, вышли футболисты, в первом туре бывшие в запасе. Главное – выжить в Премьер-лиге. А уж в Кубке – как получится. Но пока не получается ни там, ни там.

Гости открыли счет на 21 минуте – после подачи фланга бразильца Алвеса никто не держал. Он этим воспользовался и ударил головой точно в угол. Однако на 28 минуте Никита Моцпан хорошо подал угловой, и Василий Черов точно ударил ногой. У Заболотного не было шансов выручить свою команду – 1:1.

Казалось бы, так первый тайм и закончится. Но отличный индивидуальный проход удался Кириллу Кравцову. Как ни пытались ему помешать четыре игрока «Факела», он сумел ударить с убойной позиции и не промахнуться – 1:2.

В начале первого тайма Виталий Гудиев после провала обороны «Факела» дважды спас от третьего гола. Потом не дал забить Джорджевичу, выбегавшему один на один, Кудряшов. Федор завалил Луку, обхватив его руками. Судья это оценил красной карточкой. Минус один игрок у «Факела» в середине второго тайма. За этот временной промежуток у хозяев поля можно вспомнить только удар Евгения Маркова, который Заболотный отбил грудью. После «Факел» и вовсе опасных моментов не создал.

А вот футболисты «Сочи» все же забили третий гол. После быстрой перепасовки они вошли в штрафную, Гудиев еле достал и откинул мяч совсем недалеко – прямо на Кириллу Заику, который, по сути, бил уже в пустые ворота – 1:3.

Следующий матч «Факел» проведет 30 июля против московского «Локомотива». С таким уровнем игры, который воронежские футболисты демонстрируют на старте сезона (особенно в обороне), непонятно, что они могут противопоставить железнодорожникам. Матч начнется в 17.30.