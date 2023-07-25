«Бытовые убийства имеют свои особенности»: следователь из Воронежа рассказал о раскрытых резонансных делах

Алексей Яцунов - старший следователь с четырехлетним стажем. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Что значит для большинства людей профессия следователя? Вокруг нее всегда ореол некой таинственности и романтики: распутывание сложных преступлений, слежка, сопоставление фактов, поиск мотива, поимка злоумышленника и доказательства вины… С одной стороны это будоражит воображение, с другой - отпугивают горы бумажной работы. Но есть молодые люди, которые осознанно приходят в профессию, зная, что у них - «особая миссия».

Алексей Яцунов - старший следователь с четырехлетним стажем. Трудовую деятельность начал в январе 2019-го. За это время в его копилке - десятки раскрытых уголовных дел. Еще во время учебы он стажировался в качестве помощника. Затем сначала работал в Аннинском межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по Воронежской области. А сейчас проходит службу в Железнодорожном районе. В настоящее время прикомандирован к первому отделу по расследованию особо важных дел аппарата следственного управления. Есть уже и первые награды - почетные грамоты, благодарности. Из последних: за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, достижение высоких показателей в работе и выполнение заданий особой важности и сложности приказом СК России Алексею объявлена благодарность.

ПОНЯЛ, ЧТО ЭТО - МОЕ

- Алексей Андреевич, почему решили связать себя именно с этой профессией?

- Еще в школьные годы меня захватывали детективы. Любил как читать их, так и смотреть фильмы. Особое впечатление оставили произведения Артура Конан Дойла. Так у меня возникло желание быть причастным к этой профессии, раскрывать преступления, добиваться истины, потому что несправедливости еще достаточно много в мире. Я закончил школу в Каменском районе и поступил в Воронежский государственный университет на юридический факультет. Несмотря на то, что никто из родственников у меня с этой профессией не связан, меня поддержали: это был мой выбор. Я, признаться, даже не рассматривал другие варианты, поскольку очень хотел работать в Следственном комитете. Мне посчастливилось: на втором курсе я узнал о наборе целевой группы подготовки Следственного управления. Пошел в отдел кадров и подал документы. Так через некоторое время уже проходил стажировку и практику в следственном отделе. Сделал первые шаги и не разочаровался в профессии, наоборот, понял, что это - мое.

ЗАПИРАЛА И ИЗДЕВАЛАСЬ НАД ДЕТЬМИ

- Свое первое уголовное дело помните?

- В начале 2019 года меня направили в Аннинский межрайонный следственный отдел. Началась моя трудовая деятельность в Эртильском районе. Одно из моих первых дел – об истязании детей в приемной семье. Началось все с того, что мальчик, которому было 13 лет, стал систематически убегать. Начали выяснять причину, и он рассказал о плохом отношении к нему приемной матери. Женщина, однако, все отрицала, как и ее супруг. Она - местная жительница, оформила статус приемной семьи, где постоянно находились пять детей, и в небольшой промежуток времени - шесть.

Следствие длилось долго: вину она свою ни во время следствия, ни затем в суде она не признала. И даже принудила клеветать свою дальнюю родственницу, которая также воспитывалась в ее семье. Работа поэтому велась долгая и кропотливая: изымали детей из семьи, проводили очные ставки с ними, допрашивали много свидетелей, собирали доказательства. В итоге женщину осудили по двум статьям - п. г ч. 2 ст. 117 «Истязание» и ч. 2 ст. 309 «Понуждение свидетеля к даче ложных показаний».

Еще в школьные годы Алексей Яцунов любил детективы. Фото: Ирина ШАБАНОВА

ЗАРУБИЛ МУЖЧИНУ

- Большинство дел, расследованием которых вы занимаетесь, - против жизни. С опытом не кажется, что они однотипные?

- В 2019-м - начале 2020-го у меня сразу шесть дел было по ст. 105 УК РФ «Убийство» и ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Кто-то скажет: бытовуха. Но даже такие преступления имеют свою особенность - способ, мотив и так далее. Например, когда жена во время ссоры убивает мужа ударом ножа, точно попав между ребрами в сердце - фантастика. Но бывает и такое.

Или же другое. Тогда трагедия произошла в небольшом населенном пункте на окраине Эртильского района. Там всего-то три-четыре дома, живут несколько человек. В одном из домов между двумя мужчинами вспыхнул конфликт и один из них взял топор и нанес несколько ударов оппоненту. Тот скончался, а злоумышленник собрался и направился в Тамбовскую область. Тогда нам повезло: только прошел снег и по следам легко было найти, куда он ушел. Задержали его через 7 км в ближайшем населенном пункте, в доме, куда его приютили на ночлег. На допросе он полностью признал вину. Но вразумительно так и не смог пояснить, из-за чего произошла ссора с потерпевшим. В итоге он понес наказание – его осудили на 7,5 лет по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

НАДРЕЗАЛ ШЕЮ ДО ПОЗВОНОЧНИКА И ВЫРЕЗАЛ КРЕСТ

- Нередко от осужденных на вопрос «За что заехал?» можно услышать ответ: по глупости. А такое бывает?

- Там же в Эртильском районе было каверзное дело. Племянник подарил своему дяде сотовый телефон, а тот потерял его в одном из домов, где в компании распивал спиртное. Однажды во время совместного застолья тот спросил: «Где мобильник?». Дядя сказал, что его украли. Парень решил разобраться, а поскольку был по профессии скотником, захватил нож внушительных размеров. Пошел в дом, где тот гулял, там находилось двое мужчин. Потерпевший, со слов свидетеля, даже не понял, о каком телефоне речь, когда получил несколько ударов. Один из них попал в артерию. Племянник не остановился, когда жертва уже скончалась: он сделал ножом надрез шеи до позвоночника и на спине порез в виде креста. Когда на месте происшествия это увидели, проверили: не ритуальное убийство, поскольку парень в культовых или антиобщественных организациях не состоял. Подумали, психическое отклонение. Но психиатрическая экспертиза показала, что он вменяем. Телефон в итоге нашелся, дядя его потерял в другом месте. А племянник был осужден на 10 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК

- Алексей Андреевич, в январе 2023 года в колонию отправили экс-директора Воронежского филиала университета Морского и речного флота имени адмирала Макарова и ее заместителя. Их признали виновными в получении взяток по 34 эпизодам (ст. 290 УК РФ). Как удалось выйти на след?

- Сведения были получены оперативным путем. Установили лиц, которые там обучались, но только на бумаге, фактически на занятиях их не было. При этом они осуществляли передачу денег через посредников, которые в основном являлись сотрудниками вуза. А те уже отдавали директору или замдиректору. Об этой схеме рассказали сами студенты по цепочке. Анализ поступления и движения денежных средств по банковским счетам данные факты подтвердили. В период с 2008-2020 годы женщины получили от студентов взятки на общую сумму более трех миллионов рублей. Взамен учащимся гарантировали сдачу зачетов и экзаменов, а также защиту выпускных квалификационных работ. Вину свою женщины полностью признали. В суде рассказали, что на преступление пошли из корыстных целей, это был их дополнительный заработок. В данный момент они отбывают наказание.

ПОПАЛСЯ НА «МЕЧЕНЫХ»

- Не использовали меченые купюры, чтобы поймать дам с поличным?

- В этом случае нет. Но в моей практике было уголовное дело, когда этот метод использовали. В 2021 году сотрудники ДПС остановили автомобиль в микрорайоне Боровое в Воронеже для проверки. В нем находилось трое мужчин и девушка. Подразумевая, что у водителя алкогольное опьянение, назвали им сумму, которую нужно передать, чтобы они не составляли административный материал (порядка 20 тысяч рублей). Мужчины согласились. Двое мужчин и девушка остались с инспекторами, а третий на автомобиле поехал якобы за деньгами, а по дороге решил сообщить об этом факте в полицию. Было принято решение об оперативно-розыскных мероприятиях. С ним составили протокол, дали ему помеченные купюры и повесили «прослушку». Он приехал на место, и, как ему сказал инспектор ДПС, сунул деньги в пачку сигарет и положил на землю. А в это время автомобиль с оперативниками наблюдал за происходящим. Когда сотрудник полиции поднял пачку, его задержали. Было возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ «Взятка». Вину инспектор ДПС признал, а затем был осужден.

ПРОПАЛИ 1800 ЯИЦ

- Весной наконец рассмотрели в суде дело о массовом отравлении воронежцев на турбазе «Обломов». Оно тянулось еще с августа 2021 года. С чем это было связано?

- Тогда отдыхающие почувствовали недомогание после завтрака - все ели омлет с копченостями. Отравились 12 человек, среди которых были двое детей. Вечером у всех появились одни и те же симптомы – тошнота, рвота, повышение температуры. Врачи констатировали - заразились сальмонеллезом. Как оказалось, накануне в клуб завезли партию из 1800 яиц. Но к моменту приезда сотрудников СК она исчезла. Предполагаем, что она могла быть уничтожена. И в итоге исследовать ее мы не могли. Побывавшие там накануне сотрудники Роспотребнадзора тоже ни яиц, ни омлета не видели, они взяли пробы другой еды и смывы. В итоге бактерия сальмонеллеза не подтвердилась, а была найдена кишечная палочка. Сложность заключалась в том, что у пострадавших были одни и те же симптомы, установлен сальмонеллез, но не было подтверждения, что бактерию обнаружили именно в клубе. Нам пришлось проводить массу экспертиз с привлечением инфекционистов из других регионов. В итоге установили вину старшего повара, который обеспечивал питанием всю базу. Под тяжестью собранных доказательств мужчина дал признательные показания. Его осудили за «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей» (ч. 1 ст. 236 УК РФ) и на год ограничили свободу

- На ваш взгляд, что главное в работе следователя?

- Мелочи… Нужно обращать внимание на мелочи на месте происшествия, даже если они кажутся обыденными или очевидными. В нашем деле невозможно допускать ошибку. Вот вроде бы все указывает на одного человека. А поднятый окурок скажет обратное.

«Комсомольская правда» поздравляет всех сотрудников воронежского следствия с профессиональным праздником.