Александр Гусев: «Десятки воронежских медиков заключили контракты с Минобороны и отправились в зону СВО»

фото: Правительство Воронежской области

Медики из Воронежской области уже давно работают и спасают жизни в зоне специальной военной операции. Уже десятки добровольцев заключили контракт с Министерством обороны и прошли подготовку. Среди них есть и отважные женщины.

- На днях туда поедет и Мария — медсестра областного онкологического диспансера. Девушке всего 21 год, но она не боится трудностей. Ей, как и другим добровольцам, предстоит пройти специальную подготовку, - сообщил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Если и вы хотите присоединиться к их числу, то подробности заключения контрактов с Минобороны можно узнать по короткому номеру 122 и на специальном сайте.

Напомним, 28 июня из Воронежа в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа контрактников, около 40 человек. В их числе две женщины-медика и несколько офицеров.