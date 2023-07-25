По обращению представителей ТОС к Владимиру Ходыреву в микрорайоне Сомово отремонтируют дорогу и установят детские площадки

фото: Воронежская городская Дума

Председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев провел прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.

В этот день к спикеру обратилась одна из жительниц микрорайона Сомово с просьбой помочь с капитальным ремонтом дороги по улице Речная, где расположен детский сад №148 и несколько жилых домов. Владимир Федорович заверил женщину, что в этом году дорогу в микрорайоне отремонтируют.

Весной этого года жители Сомово уже направляли председателю городской Думы коллективное письмо по поводу улицы Речной. По просьбе заявителей Владимир Ходырев обратился к губернатору Александру Гусеву и добился включения этого адреса в план дорожного ремонта.

А пожилые жители микрорайона Сомово и Борового попросили спикера горДумы помочь с выделением автотранспорта для поездок на прохождение диспансеризации маломобильных пациентов, проживающих далеко от поликлиники.

Поводом для обращения к депутату жительницы переулка Деповского стало отсутствие системы централизованного водоотведения. Владимир Ходырев взял вопрос на контроль и пообещал помочь.

Представители председателей ТОСов Железнодорожного и Левобережного районов попросили спикера внести изменения в решение Воронежской городской Думы от 29.05.2013 № 1168-III «О денежной компенсации руководителям органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж». В нормативном документе не отражен ряд особенностей работы председателей территориальных органов самоуправления. Председатель пообещал, на ближайших заседаниях Воронежской городской Думы вернуться к этому вопросу.

Напомним, в этом году по наказам жителей округа №1 при поддержке Владимира Ходырева появятся новые детские игровые комплексы в переулке Деповский, 16 и на улице Калининградская, 101. На улице Колхозный путь, 4 установят качели, карусели, горку и спортивные снаряды. А на улице Боровиковая в Краснолесном появится детский игровой комплекс.

Кроме того, по просьбе жителей Отрожки в ходе одного из весенних приемов, в микрорайоне на улице Электровозная, 6, установят спортивные тренажеры, а также высадят ель.