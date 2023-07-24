Tele2 собрала коллекцию необычных маршрутов для путешествий по Черноземью

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Список интересных мест и необычных маршрутов доступен на портале «Тревел-гид».

Tele2 создала портал, который расскажет о необычных местах отдыха в Воронежской области и еще шести регионах Черноземья и поможет запланировать поездки выходного дня и активности для летнего отпуска. Тревел-гид – это коллекция увлекательных приключений для путешественников разных возрастов и интересов. Во всех предложенных локациях, даже отдаленных от крупных городов и оживленных трасс, абоненты Tele2 смогут оставаться на связи и пользоваться надежным и быстрым мобильным интернетом.

В Воронежской области компания предлагает своим клиентам прокатиться на ретро-поезде в имение членов царской фамилии, познакомиться с призраком принцессы Ольденбургской, погулять по усадьбе знаменитого поэта Дмитрия Веневитинова, спуститься в пещерный монастырь или почувствовать себя героем блокбастера, пересекая настоящую пустыню.

В ходе проекта абоненты Tele2 могут также получить выгодные предложения для путешествий от партнеров. Так, все экскурсии от сервиса «Спутник» клиенты компании могут приобрести со скидкой, воспользовавшись промокодом из программы лояльности «Больше».

Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Внутренний туризм сегодня очень популярен. В сезон отпусков и каникул Tele2 запустила специальный тревел-гид по регионам Черноземья, который поможет с выбором поездки выходного дня или активностей для отпуска. Мы постарались учесть интересы путешественников всех типов и подобрали маршруты для активного и спокойного отдыха, удаленные от цивилизации и городские, подходящие для семейной поездки, выходного в шумной компании или путешествия в одиночку. Кроме того, во всех предложенных локациях клиентам Tele2 будут доступны качественная голосовая связь и быстрый мобильный интернет».

Также для путешественников Tele2 совместно с компанией-партнером подготовила приятное дополнение к поездке – скидку 10% на топливо при оплате с помощью мобильного приложения «Турбо». Предложение активируется вводом промокода, который будет действовать весь период акции – до 10 сентября 2023 года.

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