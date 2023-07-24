Кто отвечает за безопасность воронежских аттракционов

из архива "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

Лето - время прогулок в парках. А для детей особая радость - покружиться на карусели, взлететь под облака на "крылатых качелях", скатиться с надувной горки или сделать головокужительный прыжок на батуте. И вот тут заботливый родитель задается резонным вопросом - а кто гарантирует безопасность чада на этих аттракционах?

На территории Воронежской области сегодня зарегистрирован 161 аттракцион, из них 101 – механизированные аттракционы и 60 – немеханизированные, это надувные батуты, «тарзанки» и им подобные.

В парках Воронежа работают 40 аттракционов, еще 31 – в парках муниципальных районов и городских округов Воронежской области.

По данным управления государственного технического надзора Воронежской области, почти половина зарегистрированных на сегодня аттракционов (77- единиц) выпущены до 2010 года, 61 единица - в период с 2010 по 2020 года, и совсем новые 23 аттракциона.

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Аттракционы – это механизмы повышенной опасности, поэтому должны регулярно проходить проверки, а по истечении срока работы – закрываться. В идеале, фирма, которая эксплуатирует аттракцон, обязана проводить ежедневную и ежегодную проверки аттракционов, а также другие виды проверок с занесением информация в соответствующие журналы. Контроль исполнения этих требований – задача технадзора. Но и родителям терять бдительности нельзя. На что следует обращать внимание перед тем, как отпустить своего ребенка на карусель?

- На табличке перед входом на аттракцион обязательно должны содержаться сведения о его государственной регистрации - государственный регистрационный знак. На нем указан код региона, четырехзначный номер аттракциона и QR-код. При желании, отсканировав данный QR-код, вы, перейдя по ссылке, где можете узнать: сведения об ограничениях на данный аттракцион, наименование аттракциона, предприятие - изготовитель, а также адрес его установки, - рассказали в управлении технадзора области.

Также табличка должна содержать:

- правила пользования аттракционом для посетителей, а также правила обслуживания пассажиров-инвалидов, если биомеханические воздействия аттракциона для них допустимы;

– информацию об ограничениях пользования аттракционом по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу (если это предусмотрено эксплуатационными документами);

– сведения о дате последней ежегодной проверки с указанием организации, которая провела проверку, и о дате ближайшей ежегодной проверки.

БАТУТЫ ТОЖЕ БЫВАЮТ ОПАСНЫМИ!

Чаще всего, причины ЧП на аттракционах кроются в многолетнем использовании механизмов без проверок и технического обслуживания. Если вы столкнулись с таким фактом, сообщайте в управление технадзора - (473) 260-86-90.

При всей своей кажущейся безобидности, надувные батуты – тоже аттракцион, к которому предъявляются те же требования по государственной регистрации перед началом эксплуатации.

Перед выдачей разрешения на работу специалисты проверяют условия его безопасного использования. Например, строгие требования предъявляются к ограждению, анкерной (балластной) системе крепления батута, поверхности игровой платформы: трапам, полу, лестницам и спускам.

Батут должен быть расположен так, чтобы обеспечивать вход-выход посетителей и отсутствие давки.

- Балластная система должна обеспечить надежное удержание батута при резких порывах ветра. В ходе проверки оцениваются риски получения травм посетителями и принимаются меры для их минимизации. Кроме того, должен быть исключен доступ посетителей к нестационарному источнику электроснабжения и нагнетающим вентиляторам, - рассказали в управлении технадзора Воронежской области.

Эксперты также проверяют подъем на игровую платформу — он должен быть обложен безопасными (мягкими) матами и быть свободным от препятствий. Обращают внимание на исправность защитных сеток, состояние игровых элементов, отсутствие препятствий, которые могут стать причиной застревания тела, частей тела или одежды.

Батуты, как и технические аттракционы, проходят проверки ежегодно.