Воронежское землячество и Правительство региона согласовали формат взаимодействия

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В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии принял участие губернатор Воронежской области Александр Гусев. Заседание прошло под председательством Главы Воронежского землячества Героя России Виктора Бондарева.

Центральным вопросом насыщенной повестки стало определение формата взаимодействия землячества и регионального правительства.

Александр Гусев поблагодарил членов Правления землячества за активное участие и неравнодушное отношение к положению дел в области. Глава региона обозначил высокую заинтересованность в сотрудничестве с Воронежским землячеством.

Виктор Бондарев подчеркнул, что планы работы землячества максимально ориентированы на цели и задачи, поставленные в Стратегии развития Воронежской области до 2035 года.

«Мы работали, работаем и будем работать в унисон», - заявил он.

Председатель Правления Воронежского землячества Вячеслав Власенко проинформировал участников заседания о том, что сформирована организационная структура общественной организации, включающая восемь комитетов по направлениям деятельности. Назначены руководители комитетов и их заместители – ими стали люди, искренне заинтересованные в этой общественной работе и нацеленные на то, чтобы в наибольшей степени раскрыть потенциал землячества, всемерно способствуя развитию Воронежской области и оказывая поддержку уроженцам Воронежской области, проживающим в Москве. Среди основных направлений работы – привлечение в регион корпоративных инвестиций, участие в различных проектах, научная и волонтерская деятельность, поддержка талантливой молодежи.

По словам заместителя Председателя Правления Сергея Лукина, проекты программ каждого из комитетов Воронежского землячества подготовлены в плотном взаимодействии с руководством профильных департаментов правительства Воронежской области.

Курировать работу будут руководитель представительства Воронежской области при федеральных органах государственной власти РФ Алексей Аксёнов и руководитель департамента экономического развития Воронежской области Даниил Кустов.

«Деятельность Воронежского землячества строится на основе системного взаимодействия с Правительством Воронежской области», - подчеркнул Сергей Лукин.

С информацией о социально-экономическом развитии региона участников заседания ознакомил Даниил Кустов. Он подробно охарактеризовал текущее состояние и перспективы развития промышленности, строительства и сельскохозяйственной отрасли.

Председатели всех восьми комитетов, входящих в обновленную структуру Воронежского землячества, выступили с докладами о планах работы. В обсуждении приняли участие члены Правления землячества и представители профильных департаментов Правительства Воронежской области.

Необходимо отметить, что по каждому из направлений сформированы приоритетные задачи и проработаны ближайшие конкретные шаги.

В ходе заседания были утверждены планы работы комитетов, рассмотрен ряд организационных вопросов и осуществлен прием в Воронежское землячество новых членов – состав общественной организации пополнили 22 человека.