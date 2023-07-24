Последние новости Воронежа на 24 июля 2023 года: отключение воды, забракованные пляжи и устранение коммунальной аварии

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже устранили аварию, из-за которой остались без воды восемь домов и детсад. Утром 23 июля жители Ленинского проспекте пожаловались на отсутствие ресурса. В «РВК-Воронеж» пояснили, что причиной отключения стало повреждение трубопровода. Из-за чего лишился воды расположенный недалеко от места аварии дом № 47 на Ленинском проспекте и еще семь соседних, а также детский сад № 12.Ремонтные работы завершили в 16.10 воскресенья, на трубопровод установили ремонтную муфту. Водоснабжение восстановлено.

Кстати, с 24 по 30 июля в Воронеже отключат горячую воду в 325 домах. Ограничения коснутся всех шести районов города. Но больше всего – Коминтерновского, Советского и Левобережного. Гораздо меньше – Железнодорожного и Ленинского. Совсем мало домов лишатся горячей воды в Центральном районе. Подробнее об отключениях можно узнать по этой ссылке, если вас обслуживает «Квадра». Если же подачей ресурса занимается другая компания, то надо взглянуть на общий список на сайте мэрии.

В Воронежской области запретили купаться на 11 пляжах. Итоги очередной проверки подвели в региональном управлении Роспотребнадзора. Лабораторные исследования показали, что совсем плохо обстоят дела с местами отдыха «Золотая рыбка» и «Солнышко» в Россоши, а также городским пляжем в Павловске. Кроме того, несоответствие нормам по химическому потреблению кислорода выявили еще в семи точках. Три из них расположены в Воронеже. Это набережная Авиастроителей, 4л (два места), а также «Сосновый бор».

Не стоит окунаться в воду еще на пяти пляжах:

1. «Новый Центр» и «Старый Центр» в селе Верхний Мамон;

2. пляж санатория «Радон» в Лисках;

3. Центральный пляж «Военка» в Лисках;

4. Пляж у реки Сухая Хворостань в селе Каширское.

В центре скандала с избиением ребенка в Воронеже оказалась семья блогерши с двумя миллионами подписчиков. 22 июля очевидцы в соцсетях рассказали шокирующую историю, случившуюся в «Олимпике». По словам горожан, мужчина избил девочку за то, что она не могла самостоятельно поехать на велосипеде. Вскоре мама малышки разместила несколько постов на своей странице, в которых заявила, что история раздута для хайпа. А с ее дочерью все в порядке. В случившемся разбираются следователи.