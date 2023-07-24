Губернатор Воронежской области Александр Гусев обсудил новый инвестпроект в Верхнехавском районе

фото: Правительство Воронежской области

24 июля губернатор Александр Гусев в правительстве области встретился с руководством ГК «Благо» в присутствии вице-губернатора Виктора Логвинова и руководителя департамента экономического развития Данилы Кустова. Речь шла о строительстве элеватора в Верхнехавском районе. По словам председателя совета директоров ГК «Благо» Аркадия Фосмана, на предприятия компании в Воронежской области приходится половина всего объема переработки сырья группой. В производстве заняты более 1000 человек.

фото: Правительство Воронежской области

В настоящее время компания планирует расширение за счет строительства в Верхнехавском районе элеваторного комплекса по приемке, подработке, сушке и хранению семян подсолнечника объемом 160 тысяч кубометров. Предполагается, что объем инвестиций в проект составит более 2,2 миллиарда рублей. Благодаря комплексу, в районе появятся более 60 новых рабочих мест, а сумма налоговых отчислений в бюджеты всех уровней до 2035 года составит более 600,5 миллиона рублей.

Глава региона поддержал инвестпроект и поручил вынести его на рассмотрение экспертного совета по вопросам реализации стратегии социально-экономического развития Воронежской области для присвоения проекту статуса особо значимого.

Ранее Александр Гусев посетил город Эртиль, где познакомился с работой местных предприятий, а также пообщался с местными жителями в рамках личного приема. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Глава Воронежской области побывал на предприятии растениеводства и мясного скотоводства «Возрождение 1». Мощность комплекса почти 1,5 тысячи голов крупного рогатого скота. И это единственное в предприятие в регионе, производящее мраморную баранину. Поголовье овец мясной породы «Дорпер» составляет 339 голов.

Другой важный производитель в районе – завод по производству растительных масел «Благо-Юг». В его модернизацию вложили более 430 миллионов рублей.

- Внимание уделяют качеству и проверке продукции в лаборатории. Обсудили возможности оказания господдержки, строительства жилья для сотрудников и инфраструктуры, - сообщил Александр Гусев.