В Воронежском заповеднике прошло обсуждение реализации нацпроекта «Экология»

фото: Правительство Воронежской области

В пятницу, 21 июля, в Воронежском биосферном заповеднике имени В.М. Пескова и прошло выездное расширенное заседание Общественного совета федерального партийного проекта «Чистая страна» под председательством вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева.

Мероприятие приурочили к 100-летию заповедника. В заседании приняли участие министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, председатель Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

К ЮБИЛЕЮ ВЫСАДИЛИ ЕЛОВУЮ АЛЛЕЮ

В честь 100-летия заповедника на Центральной усадьбе высадили еловую аллею, а также провели торжественную церемонию гашения почтовой марки, специально выпущенной к памятной дате. Гости заповедника посетили музей природы, бобропитомник и экспозицию мемориального музея Василия Пескова — известного публициста, натуралиста, фотографа и журналиста, чье имя было присвоено заповеднику 10 лет назад.

В рамках мероприятия на площадке биосферного заповедника прошли три круглых стола, где представители власти, бизнеса, общественных организаций и научного сообщества обсудили перспективы развития экотуризма на особо охраняемых природных территориях, обменялись опытом реализации ключевых общественно-значимых проектов в сфере экологии, рассмотрели эффективные механизмы обнаружения и тушения лесных пожаров. Об итогах общения на круглых столах модераторы доложили на пленарном заседании Общественного совета.

фото: Правительство Воронежской области

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» БУДЕТ ПРОДЛЕН

Основной темой пленарного заседания стало обсуждение хода реализации Национального проекта «Экология», организованного по инициативе президента РФ Владимира Путина. Глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что ведомство работает над продлением нацпроекта, а президент уже одобрил дальнейшее развитие федеральных проектов «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», «Сохранение лесов» и «Чистый воздух».

- После завершения федеральных проектов «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов» стартует новый – «Оздоровление водных объектов». Он охватит все самые крупные реки страны. Федпроект «Генеральная уборка» продолжит линию «Чистой страны». Это значит, что в ближайшее время масштаб задач в сфере экологии будет только расти», – заявил Александр Козлов.

ПОМОЩЬ ЭКОАКТИВИСТОВ

Особую роль добровольцев, активистов и общественных инспекторов Росприроднадзора в экологическом мониторинге и оперативном информировании о возможных нарушениях законодательства отметил Алексей Гордеев. По его словам, национальный проект «Экология» — большой государственный проект, рассчитанный на среднесрочную перспективу, реализуемый параллельно с партийным проектом «Чистая страна».

- И главная задача нашего Общественного совета – помогая реализовать серьезный государственный проект, вовлечь в эту работу общественные и некоммерческие организации, экоактивистов и неравнодушных граждан, — сообщил вице-спикер Госдумы. - Так мы ведём мониторинг, анализируем его и понимаем, правильным ли идем путем и есть ли запрос у людей на те или иные шаги.

фото: Правительство Воронежской области

Алексей Гордеев отметил, что по итогам прошлого года Воронежская область стала одним из 15 регионов – лидеров реализации мероприятий партпроекта.

Дмитрий Кобылкин отметил, что федеральный партийный проект «Чистая страна» объединяет активистов, волонтеров, профессиональных экологов и органов власти всех уровней на пути достижения целей блока «Экология для жизни» Народной программы. А фракция «Единая Россия» в Госдуме создает условия для ее успешной реализации.

Итогом работы Госдумы впервом полугодии 2023 года стало принятие законов о создании систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ на квотируемых объектах, о развитии туризма на ООПТ, о мониторинге вечной мерзлоты, о полномочиях регионов при обращении с животными без владельцев и другие законодательные инициативы.

фото: Правительство Воронежской области

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЗАПОВЕДНИКА

На особую роль Воронежского биосферного заповедника в сохранении природы и развитии туризма в регионе обратил внимание в своем выступлении губернатор Александр Гусев. Глава региона добавил, что правительство старается помогать решать оперативные вопросы, находит варианты для решения острых проблем, в том числе и с привлечением внебюджетных источников финансирования.

фото: Правительство Воронежской области

-Заповедник для Воронежа и Воронежской области - очень важный объект. Самая главная функция здесь — сохранение биоразнообразия, и коллеги глубоко погружены в тему, понимают, что нужно делать и как, — отметил Александр Гусев.

Губернатор выразил надежду, что при поддержке со стороны Министерства в заповеднике, имеющем хороший туристический потенциал, реализуют масштабный проект. В прошлом году охраняемую территорию посетили 100 тысяч, а в этом власти ожидают увеличения потока гостей.

Елена Федяшева