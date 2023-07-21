Выходные в Воронеже: торты по советским рецептам, музыка на песке, премьера в цирке

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДЕГУСТАЦИИ НА ТОРГОВОМ ФЕСТИВАЛЕ

21 и 22 июля в столице Черноземья пройдет II форум «Воронеж Торговый». В рамках форума состоится продовольственная выставка от муниципальных районов Воронежской области: местные производители представят новинки своей продукции, их можно будет даже продегустировать. Гости форума смогут попробовать и выбрать лучший десерт на фестивале мороженого и конкурсе «Торт Воронежский». Торты кондитеры сделают по советским рецептурам. Во второй день мероприятия состоится дегустация напитков.

Пройдут мастер-классы от кулинаров и рестораторов Черноземья, шоу барменов.

Форум состоится в Expo Event Hall. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КИНО В ПАРКЕ

Показ фильма «Бесприданница» пройдет 22 июля под открытым небом в рамках проекта «Летний ретрокинозал» в парке "Орленок". Вход свободный. Начало в 20.30, 0+

УРОКИ САМОКАТОВОЖДЕНИЯ

В центральном парке 22 и 23 июля пройдет «Школа вождения». Воронежцев научат, как нужно управлять электросамокатами и ознакомят с ПДД, которые помогут избежать происшествий. Кроме того, участники мастер-классов получат возможность закрепить теоретические знания на практике – выполнить задания разной степени сложности под наблюдением специалистов.

На площадке у главного входа в парк (ул. Ленина, 10) с 10.00 до 20.00. 12+

КОНЦЕРТЫ У ЗАМКА ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

22 и 23 июля концерт «Только раз бывает в жизни встреча» в рамках проекта «Дворцовый Weekend» пройдет на веранде замка Ольденбургских. В программе: русские романсы в авторской аранжировке. Начало в 14.00, 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ГОЛОС В БЕЛОМ КОЛОДЦЕ

23 июля в Белом колодце пройдет большой опен-эйр с участием вокалистов из шоу "Голос". В фестивале «Наши голоса» споют воронежская победительница шоу «Голос» 2023 Виктория Соломахина, Константин и Дарья Струковы («Голос» 2019) и Симона да Сильва («Голос» 2014). Живая музыка, пикник и танцы на песке. Начало в 17.00, 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПРЕМЬЕРА В ЦИРКЕ

С 22 июля воронежцы смогут отправиться в большое путешествие по России, не выезжая из города. В цирковом шоу «Вместе целая страна» на манеже развернется праздник, объединяющий традиции и культуры разных народов нашей страны. Проект поднимает важные темы: малой родины, деревни, детства, всего самого важного, что близко каждому человеку, спектакль о дружбе, народном единстве, многообразии национальных культур нашей Родины. О том, что природа нашей страны наполнена удивительными красками и звуками. Передать особенности русского духа удалось интересными решениями с декорациями, придуманными художником Владимиром Боером. Специально для этого проекта создали более сотни уникальных костюмов по эскизам художника по костюмам Натальи Чистовой.

В представлении примут участие акробаты, эквилибристы, гимнасты, наездники-джигиты, дрессировщики, клоуны. В программе - эквилибр на свободной проволоке, эквилибр на першах, джигитовка на лошадях под руководством заслуженного артиста России Тамерлана Нугзарова. Кроме лошадей из четвероногих артистов на манеже свое мастерство покажут королевские пудели Надежды Чебота, хорьки Андрея Аверюшкина, пони, обезьянки, дикобраз, удавы дрессировщиков Ольги Корниловой и Александра Валиева.

22 июля в 17.00, 23 июля в 13.00, 0+