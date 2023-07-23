Воронежский «Факел» в первом матче сезона с «Ростовом» открыл счет, но проиграл

Матч получился не лучшим и для Руслана Магаля, и для всего «Факела». Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Перед игрой стало известно, что из-за задолженности хозяев поля за трансфер шведа Понтуса Альмквиста (то есть, за очень давнюю историю) в ФИФА наложили запрет на регистрацию новичков. В итоге Роман Акбашев лишился возможности сыграть против «Факела». А арендованный у «Ростова» воронежской командой Игорь Калинин остался вне заявки то ли из-за травмы, то ли по какой-то иной причине.

Первый тайм выездного матча «Факела» с «Ростовом» получился очень боевым. Казалось бы, на 16 минуте хозяева открыли счет, но судья отменил гол. Наносивший удар Егор Голенков оказался в положении вне игры. И тут же «Факел» ответил. На 17 минуте после скидки Хызыра Аппаева могучий удар нанес Евгений Марков, мяч влетел прямо в «девятку» - 1:0.

Хозяева поля усилили давления. Несколько раз только классная реакция Александра Беленова спасала «Факел» от гола. А вот бывший игрок воронежской команды Максим Осипенко, а ныне ключевой футболист обороны «Ростова», все-таки огорчил вратаря гостей. Он продавил сразу двух соперников и головой положил мяч точно в угол. Случилось это на 39 минуте.

Все решил провал обороны «Факела» на 56 минуте. Николай Комличенко вывел Романа Тугарева на свидание с Беленовым, и тот четко положил мяч в угол – 2:1. В конце хозяева, у которых в запасе сидела сплошная молодежь и поэтому с заменами Карпин не торопился, подустали. И новичок «Факела» из Молдовы Никита Моцпан после хорошей комбинации выходил один на один с Песьяковым, но ударил коряво – прямо во вратаря «Ростова». Счет в итоге не изменился.

«Факел» после первого тура делит 11-13 места с ЦСКА и грозненским «Ахматом».