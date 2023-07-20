Представители Нововоронежской АЭС и Минудобрения обсудили вопросы дальнейшего перспективного сотрудничества

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Данный визит представителей крупного производителя химических реагентов и удобрений Воронежской области стал продолжением реализуемой инициативы Нововоронежской АЭС по решению вопросов импортозамещения с участием лидеров промышленности и правительства региона.

В ходе встречи работники Нововоронежской АЭС подробно рассказали о закупочной и договорной деятельности в атомной отрасли России, регулируемой положениями Федеральных законов, о формировании предельной цены на товар, об этапах плана мероприятий по реализации технологической независимости и их итогах, о динамике перехода от импорта оборудования к его замене продукцией отечественного производства за 2021-2022 гг. Были озвучены требования по качеству, которым должно соответствовать поставляемое оборудование и материалы.

«Общий объем закупок Нововоронежской АЭС в 2021 году составил 5,043 млрд руб, из которых 55% - отечественные товары, а 45% - импортные. А уже в 2022 году процент отечественных товаров, поступивших на производственные нужды атомной станции, увеличился до 92%», - сообщил Вячеслав Шваров, заместитель директора по закупкам и материально-техническому обеспечению Нововоронежской АЭС.

«Мы ознакомились с деятельностью атомной станции, ее работой в современных условиях, узнали о путях решения вопросов по импортозамещению и обсудили возможности сотрудничества в перспективе. В ближайшее время познакомимся с требованиями к качеству ряда выпускаемых нами химических реагентов и используемых на АЭС для технологических процессов, и сможем принять участие в тендорах, - рассказал Вадим Лурия, генеральный директор АО «Минудобрения», - Также озвучили свои пожелания о получении электроэнергии от Нововоронежской атомной станции. Мы бы хотели иметь надежного поставщика для дальнейшего развития Придонского химического завода. Развитие промышленного потенциала Воронежской области, как и для Нововоронежской АЭС, является приоритетной региональной задачей нашего завода. Да и взаимовыгодное сотрудничество наших предприятий позволит не только сократить расходы на логистику, но и решит вопросы импортозамещения», - добавил он.

Переход на отечественное оборудование набирает обороты, российские предприятия активно включились в общую работу по оперативному и качественному замещению иностранной продукции, а также созданию собственных разработок и новых производственных площадок по выпуску продукции приоритетного значения. Правительство Российской Федерации отмечает, что цель такой политики - не полный отказ от импорта, а устранение критической зависимости от зарубежных технологий. Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия принимают активное участие в этой работе.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС