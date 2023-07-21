Спортивные выходные в Воронежской области: Кубок Черноземья яхтсменов и соревнования всадников

Яхты на водных просторах – это всегда очень красиво! Фото: cska.ru

Предстоящие выходные порадуют турнирами по разным видам спорта. Из них можно особенно выделить соревнования яхтсменов и бобслеистов.

21 июля в Воронеже на береговой зоне парка «Алые паруса» (ул. Арзамасская, 2а) стартуют межрегиональные соревнования по парусному спорту «Кубок Черноземья». Их участниками станут 120 юных спортсменов из семи регионов страны: Воронежской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Липецкой, Курской и Орловской областей. Наш регион на них представят 50 спортсменов из спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта. Гонки будут проведены в классах яхт «Луч-радиал», «Кадет», «Оптимист», «Зум 8», «Лазер 4.7». Соревнования начнутся 21 июля в 12.00. 22 и 23 июля гонки будут стартовать в 11.00 и заканчиваться примерно в 17.00. Завершение турнира, подведение итогов и награждение победителей намечены на 24 июля, начало в 16:00.

22 и 23 июля в конно - спортивном клубе «Яменская Усадьба» состоятся чемпионат Воронежской области и региональные соревнования по конному спорту (конкуру). Определять сильнейших в преодолении барьеров будут 90 всадников. Начинаться соревнования в субботу будут в 10.00 и продлятся до 18.00, а в воскресенье они пройдут с 9.00 до 17.00.

23 июля в Воронеже в спорткомплексе «Велотрек» (ул. Тиханкина, д. 90А) состоятся первенство области и региональные соревнования по велосипедному спорту. Гонки на треке начнутся в 9.30 и завершатся в 14.00. В них будут участвовать 120 велосипедистов.