Расстрелял семью из-за коровы: убийце трех человек под Воронежем дали пожизненный срок

Фото из архива Фото: Ирина ШАБАНОВА

Воронежский областной суд признал Владимира Мирского виновным в убийстве трех человек в селе Волчанское Каменского района, а также посягательстве на жизнь полицейских. Наказание - пожизненное заключение в колонии особого режима. Расследование и процесс продолжались почти два года. Окончательный приговор по резонансному делу суд вынес 20 июля 2023 года.

Напомним, трагедия в селе Волчанское разыгралась 16 сентября 2021 года. Местный житель Виктор Мирской рано утром сначала расстрелял семью – 59-летнюю пожилую женщину, ее 19-летнего сына и пятилетнего внука. Затем на автомобиле приехал в город Лиски и напал на районный отдел полиции. Мужчина взорвал входную дверь (при этом сотрудник ППС получил осколочное ранение голени), а затем открыл огонь и забросал помещение самодельными гранатами.

После налета на отдел полиции Мирской попытался скрыться на машине и поехал в сторону Острогожска. Вскоре автомобиль был замечен в соседнем Подгоренском районе. При задержании Виктор Мирской получил ранение в голову, но выжил.

Поводом к расправе над курдами, по словам подсудимого, стало убийство ими коровы, которую Мирской незадолго до того продал семье. Проведенная в ходе следствия медэкспертиза показала, что мужчина вменяем.

По решению суда первые три года Виктор Мирской проведет в тюрьме, а остальной срок - в исправительной колонии особого режима. Кроме того, подсудимый обязан выплатить штраф размере 220 тысяч рублей, ущерб на сумму 424 тысячи рублей, а также компенсацию морального вреда потерпевшим на сумму 3 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Воронежский областной суд передали дело убившего трех человек и взорвавшего отдел полиции Виктора Мирского. Его приняли к производству (Подробнее)

В Воронежской области в частном доме убили женщину и двух детей. Предполагают, что к этой трагедии может быть причастен мужчина, взорвавший отдел полиции в Лисках (Подробнее)