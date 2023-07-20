Сенатор Сергей Лукин в ходе «правительственного часа» обсудил вопрос защитных сооружений с главой МЧС Александром Куренковым

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19 июля сенатор от Воронежской области Сергей Лукин принял участие в пленарном заседании Совета Федерации, одним из ключевых событий которого стал «правительственный час» с министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым.

Глава МЧС проинформировал верхнюю палату парламента о реализации комплекса мер по защите населения и территорий от катастроф техногенного и природного характера, определил векторы развития гражданской обороны и ответил на вопросы сенаторов.

Сергей Лукин, комментируя итоги диалога, отметил, что при поддержке Совета Федерации было принято 20 законов в сфере безопасности жизнедеятельности. В настоящее время законодательное регулирование этой важной сферы продолжается.

В своем докладе Александр Куренков сообщил, что по инициативе МЧС России и сенаторов разработан ряд изменений в Федеральный закон «О гражданской обороне».

«Предлагается создание межведомственных штабов гражданской обороны: на федеральном уровне – под моим руководством, а в субъектах Российской Федерации – под руководством начальников главных управлений МЧС России», - заявил глава ведомства. В основу таких предложений положен опыт Донецкой Народной Республики.

В ходе обсуждения Сергей Лукин обозначил тревожную тенденцию, сложившуюся в ряде регионов. Сенатор указал на то, что при передаче Росимуществом права собственности на защитные сооружения гражданской обороны субъекту федерации зачастую возникает проблема, связанная с несогласием органов власти региона проводить процедуру оформления того или иного сооружения из-за отсутствия потребности в нем или из-за состояния неготовности к приему населения.

Как решить существующие проблемы и каким образом укрывать население при отсутствии убежищ в современных условиях? – с таким вопросом Сергей Лукин обратился к главе МЧС.

По оценке Александра Куренкова, укрытие населения в защитных сооружениях остается важной темой. Министр считает необходимым проверить все защитные технические сооружения в РФ, чтобы оценить их состояние и масштаб затрат, которые потребуются для приведения в нормативное состояние. Он напомнил, что уровень оснащения защитных сооружений зависит от их класса. Так, убежища и противорадиационные укрытия должны соответствовать достаточно строгим критериям, в том числе по фильтрации воды и воздуха, в то время как требования к обычным укрытиям минимальны.

Министр отметил, что в настоящее время МЧС работает над правовыми механизмами использования подземных сооружений для укрытия населения в случае вооруженных конфликтов. Ведомство прорабатывает возможности использования любых подземных сооружений в этой целях.

«МЧС России проводит анализ имеющихся защитных сооружений на предмет их технического состояния и готовности к приему укрываемых. Мы выполняем своего рода мониторинг. По указанию президента РФ такая работа была проведена на приграничных территориях, мы хотели бы провести ее по всей территории РФ», - сказал Александр Куренков. При этом он добавил, что поддержание убежищ в надлежащем состоянии, как и оповещение о чрезвычайных ситуациях, относится к обязательствам субъектов федерации, в то время как функция МЧС – контрольная и рекомендательная.

Существует в нашей стране и опыт целенаправленной работы по обеспечению возможности укрытия населения в случае опасности.

Например, в феврале 2023 года власти Ленинградской области объявили о намерении оборудовать до конца 2023 года более трех тысяч защитных сооружений.

Система убежищ и укрытий в Ленинградской области, способных защитить от ударной волны и радиации, будет полностью воссоздана до конца года, заявил тогда СМИ вице-губернатор по безопасности. Это необходимо, в том числе, в связи с тем, что на территории региона существуют разные уровни опасности из-за наличия высокотехнологичных предприятий и АЭС.

Также в своем выступлении в ходе «правительственного часа» министр Александр Куренков обратился к сенаторам с просьбой о поддержке инициатив ведомства.

Прежде всего, это касается необходимости создания масштабной программы обеспечения регионов пожарными частями. На сегодняшний день, по словам главы МЧС, в градостроительные планы не входят объекты пожарной безопасности. При этом, по оценке ведомства, существует потребность в строительстве порядка 600 пожарных частей по всей стране.

Также министр заявил о необходимости передать МЧС надзор за строительством, начиная с этапа проектирования. Сейчас МЧС проверяет построенные здания через три года после ввода в эксплуатацию. Такая ситуация, по мнению Александра Куренкова, создает повышенные риски для жильцов многоквартирных домов и может затруднять работу спасателей – особенно при пожарах в небоскребах.

Кроме того, глава МЧС поддержал возобновление регулярных проверок пожарной безопасности компаний и предприятий. С помощью сенаторов и участием Правительства РФ Александр Куренков надеется вернуться к наступательной политике в этом вопросе.

В рамках насыщенной повестки заседания Совет Федерации также рассмотрел ряд значимых законопроектов. Перечислим некоторые из них.

Получил одобрение парламентариев федеральный закон, в соответствии с которым в России создаются необходимые правовые условия для внедрения цифрового рубля и его обращения. В результате в жизнь россиян войдет цифровой рубль – третья форма национальной валюты России, наряду с наличными и безналичными деньгами.

С 1 января 2024 такая мера поддержки, как «кредитные каникулы» для заемщиков по потребительскому кредиту, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с новыми законодательными нормами будет действовать на постоянной основе. Раньше она принималась как временное решение на фоне пандемии.

Деньги на счетах россиян теперь будут лучше защищены от хищения. Банку, который не проследил за наличием согласия клиента на перевод, придется возвращать владельцу счета перечисленные мошенникам средства. Соответствующие положения внесены в закон о национальной платежной системе.

Приняты изменения в Жилищный кодекс, согласно которым разрешается проводить капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, которые относятся к объектам культурного наследия. Это касается действий, не затрагивающих предмет охраны и не являющихся работами по сохранению объекта культурного наследия.

Советом Федерации одобрен законопроект, направленный на сокращение объемов «долгостроев». Упрощенный порядок кадастрового учета и регистрации прав на объекты незавершенного строительства, возводимые за счет бюджетных средств, будет способствовать вовлечению таких объектов в гражданский оборот недвижимости. Напомним, этот документ, разработанный Правительством, несколькими днями ранее представил на рассмотрение профильного комитета СФ сенатор Сергей Лукин.

Ольга Вороновская