Игорь Артамонов: Это не первый совместный проект региона и корпорации

Фото предоставлено пресс-службой Правительства Липецкой области

Многомиллиардные вложения корпорация ВЭБ.РФ направит на развитие электротранспорта в Липецкой области. Договорённости сегодня подкрепили соглашением, которое было подписано в правительстве Липецкой области. Финансирование получит проект модернизации липецкого трамвая.

Губернатор региона Игорь Артамонов отметил, что у Липецкой области сложились прочные деловые связи с ВЭБ.РФ. Это не первый совместный проект региона и корпорации.

«У нас с ВЭБ.РФ концессии в сферах ЖКХ, транспорта, образования. Сейчас, конечно, важнейшим является проект модернизации трамвайной сети в областном центре, он продвигается, работы ведутся, графики соблюдаются. Мы планируем обсудить ещё ряд проектов, которые могли бы реализовать в партнёрстве с ВЭБ.РФ», – прокомментировал губернатор.

В модернизацию липецкого трамвая ВЭБ.РФ вложит 5,26 млрд рублей. Это 38% от общего финансирования проекта, которое составит 14,5 млрд рублей.

«Это не первый наш проект в Липецкой области. Регион всегда выполняет все обязательства. Мы уверены, что работа по модернизации трамвайной сети в Липецке будет успешной. Он уже реализуется. Со своей стороны подтверждаем все договорённости», – отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун.

В Липецк уже доставлены два новых трамвая. Всего в 2023 году город рассчитывает получить 26 вагонов. На маршруты новый транспорт должен выйти к концу этого года. Полностью трамвайный парк в Липецке планируют обновить в 2025 году, будет закуплено 46 новых вагонов.