Александр Гусев: «В строительство социальных объектов в Воронежской области вкладываем 34 миллиарда рублей»

Фото правительства Воронежской области Фото: Предоставлено

18 июля в Воронежской области с рабочим визитом побывали Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин и заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галина Карелова. Вместе с губернатором области Александром Гусевым они провели совещание и посетили ряд знаковых для региона объектов.

НОВЫЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР НА 340 КОЕК

В рамках рабочего совещания в правительстве области Ирек Файзуллин, Галина Карелова и губернатор Александр Гусев обсудили реализацию национальных, инфраструктурных проектов при участии инфраструктурных бюджетных кредитов. На встрече также шла речь о проектах модернизации коммунальной инфраструктуры за счет заемных средств Фонда национального благосостояния.

После совещания гости в сопровождении главы региона посетили недавно построенное здание хирургического корпуса БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер». Строительные работы здесь завершены и продолжается поставка оборудования.

Фото правительства Воронежской области Фото: Предоставлено

В корпусе площадью 34 тысяч квадратных метров смогут разместиться 340 коек. Новое здание включает 12 отделений, 14 операционных, две из которых «умные». Здесь будут проводить диагностические процедуры, оказывать лечебную и профилактическую помощь населению по профилю «онкология».

В каждом отделении предусмотрены стационары на 17-60 коек каждый. В корпусе также разместятся конференц-зал на 220 мест, учебные помещения для кафедр ВГМУ им. Н.Н. Бурденко и лабораторные службы.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НА 24 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

На территории комплексной застройки «Яблоневые сады» участники делегации ознакомились с проектом строительства жилого комплекса на 700000 квадратных метров и населением в 24 тысячи человек.

— В Воронежской области активно идёт развитие строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, а также наряду с региональными, реализуется ряд федеральных проектов. Кроме того, жители высоко заинтересованы в благоустройстве региона, что видно по результатам голосования, в котором в этом году приняло участие более 78 тысяч человек, - отметил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Другой важной задачей регионов, по словам министра, является расширение и увеличение градостроительного потенциала. Ирек Файзуллин поблагодарил Воронежскую область за участие в восстановлении новых регионов и активную помощь подшефным территориям, а также положительно отметил объемы строящегося многоквартирного жилья в регионе - 1,9 миллиона квадратных метров.

Фото правительства Воронежской области Фото: Предоставлено

ПОЛИКЛИНИКА НА 1100 ПОСЕЩЕНИЙ

Следующим объектом, который посетили Александр Гусев, Ирек Файзуллин и Галина Карелова, стала поликлиника на 1100 посещений с подстанцией скорой медицинской помощи на 10 бригад. Новый медицинский комплекс, строительство которого полностью завершено, включает три части. Это 5-этажная детская, 8-этажная взрослая поликлиники и 4-этажная женская консультация. Комплекс также имеет отделения физиотерапии и реабилитации, центр реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний и отделения лучевой диагностики, а также центр ментального здоровья. В цокольном этаже разместилась водолечебница с бассейнами и залы лечебной физкультуры, где будут восстанавливаться пациенты после операций и травм. В оснащении поликлиники использовано 16 тысяч единиц современного оборудования, в основном отечественного производства – компьютерные томографы, аппараты для МРТ и рентген-аппараты.

Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галина Карелова обратила внимание на постоянный рост темпов строительства соцобъектов в регионе:

—Так, за пять лет построены либо реконструированы 62 объекта здравоохранения. Это не может не радовать, так как мы прикладываем все усилия, чтобы воронежцы всех возрастов получали доступную и качественную медицинскую помощь на самом современном оборудовании. Интеграция новейших технологий в здравоохранении, в том числе реабилитации и профилактике — одна из ключевых задач на данный момент.

Галина Карелова выразила надежду, что работа новых объектов будет способствовать развитию социальной сферы в регионе.

МАГАШКОЛА НА 2860 МЕСТ

В завершении делегация посетила площадку, где строится одна из крупнейших общеобразовательных школ, рассчитанная на 2 860 мест. Ввод ее в эксплуатацию запланирован в следующем месяцев. На площадке трудятся 495 рабочих и 7 единиц техники. Благоустраивается и озеленяется территория, устанавливается ограждение, монтируется освещение.

Внутри помещений завершаются отделочные работы и монтаж внутренних инженерных систем. Объект присоединили к сетям водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Осуществляется технологическое присоединение к сетям электроснабжения. Одновременно с завершением строительных работ в школу завозят и устанавливают оборудование.

Здесь же делегация встретилась с бойцами Межрегиональной студенческой стройки из Республики Беларусь. Белорусские коллеги активно участвуют и в строительстве других важных объектов в регионе. Например, в реконструкции центрального стадиона профсоюзов.

— Это будет очень масштабный проект и значимый. Конечно, мы не будем ослаблять внимание при строительстве социальных объектов. Здесь рядышком, я думаю, что мы уже 1 сентября заложим камень в фундамент нового большого детского садика на 600 мест, и на этой площадке будет развиваться целый ряд направлений: спортивных, в том числе и направленности оздоровительной, — сказал губернатор.

Александр Гусев напомнил, что внимание уделяется не только городу, но и районам области.

— Наши планы не меняются, пятилетнюю программу строительства социальных объектов разработали и будем придерживаться. В этом году вкладываем в нацпроект 34 миллиарда рублей. Я думаю, что примерно такой уровень будем держать, — подытожил Александр Гусев.