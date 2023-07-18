Игорь Артамонов: Идеи трех регионов оценит представитель Президента в ЦФО Игорь Щеголев

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.

Предложения по улучшению демографической ситуации в Липецкой области представили в правительстве региона губернатору Игорю Артамонову. Идеи разработало управление социальной политики и клуб Лидеров России «Эльбрус».

«У нас есть опыт сотрудничества с клубом Лидеров России. Его вполне можно назвать успешным. Предложения, которые представили сегодня по улучшению демографической ситуации, мы будем тщательно отбирать, дорабатывать. Идеи трех регионов оценит представитель Президента в ЦФО Игорь Щеголев», — сказал Игорь Артамонов.

Наш регион стал одним из трех, в которых разрабатываются пилотные проекты по улучшению демографической ситуации. Перед участниками клуба стояла задача понять, почему липчане все чаще откладывают вступление в брак, и как можно изменить эту ситуацию. Для решения этого вопроса специалисты выехали в районы области и провели так называемые глубинные интервью. По итогам они составили проекты, которые могли бы снизить средний возраст вступления в брак.

Один из них - «Уроки семейной жизни» - должен познакомить учеников 10-11 классов с различными бытовыми ситуациями, которые возникают в повседневной жизни в игровой форме. Педагоги липецкого педагогического университета уже выразили готовность создать программу переобучения школьных учителей и с нового учебного года заняться их подготовкой.

Второе решение — проект «Ключи к семейному счастью» - предполагает работу медиков, психологов и коучей с парами после свадьбы с возможностью в любой момент обратиться к специалистам. Решение «Шаг в семью» предполагает субсидировать аренду жилья, первоначальный взнос на ипотеку или часть ставки на нее. Еще один сервис - «Навигатор счастливой жизни» - единое окно, в котором пользователь найдет ответы на все вопросы, вызывающие тревогу и сомнения при принятии решения о создании семьи и рождении ребенка: финансы, жилье, карьера, меры поддержки, вопросы здоровья, ЭКО, усыновление, решение бытовых вопросов, сервисы нянь, образование.