Сенатор Сергей Лукин представил законопроект об упрощенном порядке кадастрового учета и регистрации прав на недостроенные объекты

.

Сенатор от Воронежской области Сергей Лукин 17 июля в ходе заседания профильного комитета Совета Федерации представил на рассмотрение коллег разработанный Правительством РФ законопроект, направленный на снижение объемов незавершенного строительства.

О масштабах и актуальности этой проблемы красноречиво свидетельствуют данные статистики. На сегодняшний день в России насчитывается почти 15 тысяч федеральных и порядка 66 тысяч региональных объектов незавершенного строительства на общую сумму капитальных вложений более 5 триллионов рублей.

Сергей Лукин напомнил, что в прошлом году началась системная работа по ликвидации «долгостроев». В рамках выполнения поставленной Президентом РФ задачи в течение ближайших лет завершить строительство «замороженных» объектов, Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил «дорожную карту», которая определила новые подходы, и подписал постановление Правительства о создании федерального реестра объектов незавершенного строительства. Функции координатора были возложены на Минстрой России.

По словам сенатора, вынесенный на обсуждение Комитета СФ законопроект станет очередным шагом в формировании законодательной базы, необходимой для результативной работы по данному направлению.

В своем докладе Сергей Лукин проинформировал, что документом вносятся изменения в действующее законодательство, значительно упрощающие порядок государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении объектов незавершенного строительства, полностью или частично финансируемых за счет средств бюджетов разных уровней.

«В частности, - уточнил парламентарий, - законопроектом предусматривается наделение уполномоченного Правительством РФ федерального органа исполнительной власти, а также органа государственной власти субъекта федерации или органа местного самоуправления полномочием по подаче в орган регистрации прав заявления об осуществлении государственного кадастрового учета и регистрации прав. Это относится к объектам, включенным в федеральный или региональный реестры незавершенных объектов капитального строительства».

Также определяется, что кадастровый учет и государственная регистрация прав на объект незавершенного строительства, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и содержатся в реестре незавершенных объектов, осуществляются без подготовки технического плана – на основании электронной декларации об объекте недвижимости. При этом в декларации, помимо его детального описания, указываются основания включения этого объекта незавершенного строительства в соответствующий реестр.

Если же в ЕГРН не зарегистрировано право на земельный участок, на котором расположен объект незавершенного строительства, государственный кадастровый учет и регистрация права на такой земельный участок не требуется, сообщил Сергей Лукин.

Согласно пояснениям экспертов, действующее законодательство не делало исключения для объектов незавершенного строительства: чтобы регистрировать право собственности на них и проводить кадастровый учет, нужно было предварительно провести кадастровые работы, профинансировав их из федерального или регионального бюджета.

Ранее заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий заявлял: «Правительство России, Минстрой и Росреестр провели полную инвентаризацию таких объектов в части их количества, стадии готовности и по иным критериям. Можно сказать, что ни по одному из возможных сценариев – передача на иной уровень публичной власти для достройки, снос объектов, продажа объекта – финансирование кадастровых работ для постановки объектов незавершенного строительства на кадастровый учет нецелесообразно». В связи с чем и было разработано законодательное решение об упрощенном порядке государственного кадастрового учета таких объектов.

По оценке Алексея Бутовецкого, экономия бюджетных средств может составить порядка 4 млрд рублей. Ожидается также, что предложенные меры будут способствовать вовлечению объектов в гражданский оборот недвижимости.

Сергей Лукин акцентировал внимание на том, что вопрос сокращения количества незавершенных объектов капитального строительства находится на постоянном контроле Совета Федерации.

Профильным Комитетом СФ налажено конструктивное взаимодействие со Счетной палатой РФ, с 2019 года поднимавшей проблему неэффективных бюджетных вложений и сигнализировавшей о росте количества объектов незавершенного строительства. О мерах, предпринимаемых Правительством для решения данной проблемы, сенаторов регулярно информирует руководство Министерства строительства и ЖКХ. В формате открытого обсуждения с учетом экспертных мнений на площадке Совета Федерации формируются предложения по улучшению ситуации. Так, в числе рекомендаций, разработанных по итогам недавно состоявшегося «круглого стола», было упрощение постановки на кадастровый учет объектов незавершенного строительства.

Действует и постоянная обратная связь с регионами.

Отметим, что Воронежская область имеет положительный опыт борьбы с «недостроями». В соответствии с информацией департамента строительной политики, в регионе проведена инвентаризация объектов незавершенного строительства, при котором используются средства областного бюджета. Объектов, которые рискуют остаться «брошенными», по мнению областных властей, нет. Этому способствуют меры, принимаемые Правительством региона. В частности, создан сводный реестр объектов незавершенного строительства, его актуализация осуществляется на постоянной основе. Соответствующая информация размещается в автоматизированной информационной системе «Единая проектная среда» Счетной палаты РФ, в информационной системе ГАС «Управление», а также направляется в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации.

Проблемные объекты незавершенного строительства, возведение которых осуществлялось с использованием средств федерального бюджета, на территории Воронежской области также отсутствуют.

Подводя итог обсуждения законопроекта, Сергей Лукин подчеркнул: «Введение упрощенного порядка учетно-регистрационных действий направлено на оперативную реализацию принятых президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации в отношении объектов незавершенного строительства управленческих решений по завершению их строительства, реконструкции и вводу в эксплуатацию, а также по их по приватизации. Оно будет способствовать снижению количества объектов незавершенного строительства».

Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению принял решение рекомендовать Совету Федерации одобрить представленный Сергеем Лукиным федеральный закон. В ближайшие дни этот документ в числе законопроектов, обсуждение которых состоялось в профильных комитетах, будет рассмотрен на пленарном заседании Совета Федерации.

Ольга Вороновская