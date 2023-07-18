Защищать интересы людей труда

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Воронежское областное отделение КПРФ представлено в органах законодательной и представительной власти депутатом Государственной Думы, 4 депутатами Воронежской областной Думы, 5 депутатами Воронежской городской Думы.

217 депутатов избраны от КПРФ или являются её сторонниками в органах местного самоуправления – районных, городских и поселковых Советах.

Двадцать мер преображения России

Депутаты-коммунисты строят свою деятельность на основе антикризисной программы КПРФ. Её последним вариантом являются «Двадцать неотложных мер для преображения России». Они сформулированы с учётом обстановки, вызванной проведением СВО, санкционной войной Запада против России.

Депутаты от КПРФ голосуют против принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год из-за недостаточности средств, выделяемых на развитие промышленности, обновление коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Народные избранники выступают против нынешних межбюджетных отношений, в результате которых большую часть собираемых налогов забирает федеральный центр, и на местах не остаётся средств для развития экономики и социальной сферы.

Депутаты-коммунисты требуют решительно ставить на место тех руководителей, кто поощряет разного рода конфликты и провокации, в том числе в СМИ, не считаясь со словами президента о консолидации общества, задачами сохранения целостности нашей Родины.

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Государственная Дума

Депутат Государственной Думы от Воронежской области Сергей Гаврилов возглавляет комитет Госдумы по вопросам собственности.

Вместе с Правительством РФ комитетом проведена большая работа по защите интересов российской промышленности в условиях санкций; по сохранению предприятий, иностранные владельцы которых свернули свою деятельность в России.

В числе инициатив депутата Гаврилова и законопроектов, подготовленных комитетом:

- законы о промышленной политике и стратегическом планировании

- поддержка проектов по импортозамещению, в первую очередь, в таких высокотехнологичных сферах, как микроэлектроника, авиа- и двигателестроение

- увеличение мощностей железных дорог, морского и авиатранспорта за счёт целевого финансирования из средств Фонда национального благосостояния и бюджета

- увеличение средств на российский авиапром, в т. ч. Воронежский авиазавод

- упрощение процедуры принятия на баланс бесхозных коммунальных сетей

- установление порядка продажи жилых помещений, конфискованных государством у коррупционеров

- шефство над многодетными семьями в Воронеже и сельских районах.

Сергей Гаврилов стал одним из инициаторов судебных процессов о признании геноцида жителей территорий СССР и, в частности, Воронежской области, оккупированных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

Депутат возглавляет в Госдуме группу по связям с парламентом Китайской Народной Республики, способствует расширению сотрудничества с КНР, Сирией и другими дружественными странами.

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Воронежская областная Дума

Руководитель фракции КПРФ в Воронежской областной Думе Андрей Рогатнев напоминает, что в числе законодательных инициатив депутатов от КПРФ в 2022-2023 гг.:

- проект закона «О статусе детей Великой Отечественной войны», приравнивающий «детей войны» к участникам Великой Отечественной войны с назначением им льгот и пособий

- проект закона «О прямых выборах глав муниципальных образований Воронежской области», предусматривающий избрание руководителей муниципальных районов и городских округов прямым волеизъявлением граждан.

При обсуждении изменений в Уставе области депутаты от КПРФ предложили обеспечить возможность отзыва избирателями депутатов и губернатора, снизить до 25 тысяч количество подписей граждан, необходимых для законотворческой инициативы в Воронежской областной Думе, а также ограничить полномочия губернатора области двумя сроками подряд.

К сожалению, эти инициативы коммунистов не получили поддержку депутатского большинства.

Также депутаты фракции участвовали в подготовке законопроектов, принятых Думой и предусматривающих:

- ужесточение контроля над целевым расходованием средств граждан застройщиками при долевом строительстве

- сохранение льгот для многодетных семей, в которых старшие дети достигли совершеннолетия, до окончания ими высших или средних профессиональных учебных заведений.

Депутаты-коммунисты выступили против закона, позволяющего депутатам всех уровней и сенаторам Совета Федерации засекречивать свои декларации о доходах.

Руководитель фракции Андрей Рогатнев подчеркивает: депутаты от КПРФ проголосовали против узаконивания многодневного и дистанционного электронного голосования, открывающего неограниченные возможности для махинаций.

Депутаты-коммунисты выступили против создания в Думе комиссии по этике, которая получает возможность неограниченного преследования оппозиционных депутатов за критику власти.

В ходе отчётов губернатора на заседаниях Думы, её Совета, во время работы комитетов депутаты от КПРФ ставили следующие вопросы:

- поддержки промышленных и сельхозпредприятий, в том числе сохранения заводов «Электроприбор» и «Автозапчасть»

- экологической безопасности (защита малых рек, выполнение решения о переносе опасного производства «Синтез-ойл» за пределы Репьёвки)

- возобновления транспортного сообщения в сельских районах

- об обращении в правительство РФ о замене понтонных мостов через Дон на стационарные

- установления контроля над ценами на товары первой необходимости

- прекращения необоснованного роста коммунальных тарифов и передачи систем жизнеобеспечения в руки частников

- необходимости созданий муниципальных управляющих компаний и муниципальных операторов по вывозу мусора, что позволит не допустить новые поборы с граждан

- возвращения в школьную программу по литературе таких произведений, как «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «Как закалялась сталь» Н. Островского

- восстановления преподавания во всех учебных заведениях начальной военной подготовки.

Депутаты от КПРФ предлагали дополнительные меры поддержки сельской медицины, укрепления системы подготовки рабочих кадров, увеличения числа школ. Требовали исправления либерального крена в воронежской культуре. Рекомендовали усилить работу по разъяснению целей и задач СВО, особенно среди молодёжи.

В рамках оказания депутатской материальной помощи депутатами фракции КПРФ за 2022 год выделено 20 млн. рублей.

При поддержке народных избранников в селе Урыв-Покровка открыт памятник землякам, замученным фашистскими оккупантами в 1942 году. В селе Коротояк открыт памятник основателю Советского государства Ленину, в селе Русская Тростянка установлен памятник Сталину, а в селе Евстратовка отреставрирован памятник защитникам Советской власти.

Благодаря поддержке фракции КПРФ в 2022 году отреставрированы памятники Ленину в Кантемировском, Павловском, Панинском, Петропавловском, Подгоренском, Эртильском районах.

Депутатам Воронежской областной Думы за 2022 г. поступило 538 обращений граждан. За 2022 календарный год депутаты провели 179 приёмов граждан и встреч с избирателями.

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ