Последние новости Воронежа на 17 июля 2023 года: в многоэтажках отключат воду, в «Никитинку» привезут оборудование для реставрации

В первые дни недели температура в Воронеже может подняться до +25…+28 градусов. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Железнодорожном районе на территории Воронежского заповедника нашли разлагающийся труп мужчины. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета. Мужчина был одет слишком тепло для лета. Поэтому можно предположить, что он умер еще поздней осенью или зимой. Для установления точной причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В столкновении трех авто под Воронежем пострадала 14-летняя пассажирка. Авария произошла вечером 15 июля на трассе М-4 «Дон» в Лискинском районе. 40-летний житель Московской области на «Киа Рио» устроил массовое ДТП. Мужчина не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем «Ниссан Х-Трейл». Им управлял 46-летний житель Московской области. После столкновения «Ниссан» отбросило на обочину, где стоял «Хендэ Солярис», за рулем находилась 37-летняя жительница Липецка. Пострадала 14-летняя девочка из «Киа Рио». Ее доставили в больницу.

На этой неделе в Воронеже продолжатся летние отключения горячей воды. Они требуются для наладки, промывки и опрессовки сетей. В связи с этим в период с 17 по 23 июля десятки многоквартирных домов в городе останутся воды. Вот эти адреса:

Железнодорожный район

С 11 по 24 июля

ул. Маршала Одинцова, 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 25, 27, 23;

Ленинский проспект, 223, 227;

ул. Архитектора Троицкого, 3, 5, 8;

ул. Богдана Хмельницкого, 19а, 20/1, 25, 30а, 50б, 54б, 64, 66, 68;

ул. Артамонова, 2а, 6а, 8а, 7, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38в, 40, 42;

ул. Суворова, 116, 116а.

Полный список отключений по ссылке.

В Воронежскую область придет жара. Синоптики после непродолжительного похолодания обещают тепло и сухую погоду. Уже во вторник, 18 июля, местами по области воздух может прогреться до 30 градусов. В первые дни недели температура может подняться до +25…+28 градусов. При этом возможны порывы западного ветра до 12 м/c.

В Воронежскую библиотеку имени И.С. Никитина доставят оборудование для нужд центра реставрации старинных книг. Российская государственная библиотека 14 июля объявила аукцион на поставку оборудования. Это три стола реставратора, переплетные тиски, реставрационную ванну, планшетный режущий плоттер, инкапсулятор, клееварки, машину для обеспыливания, сушильный и вытяжной шкафы, реставрационный паровой карандаш, термогигрометры, весы и специальные ножи. Оборудование, по условиям контракта, победитель должен поставить оборудование в библиотеку Никитина к 7 октября этого года.