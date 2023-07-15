Талантливые и глубоко порядочные: пятеро воронежских медиков победили во всероссийском конкурсе

Фото: Евгения ГУСЕВА

Пятеро воронежских медиков победили во Всероссийском конкурсе врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, 1 место в номинации «Лучший сельский врач» занял Виктор Баранников. Он работает в поликлинике Верхнехавской районной больницы. Общий стаж – 38 лет. В должности семейного доктора трудится с 2007 года.

– Виктор Михайлович владеет методикой интенсивной терапии и реанимации при состояниях, угрожающих здоровью и жизни. Численность обслуживаемого населения на его участке в 2022 году составила 1523 человека, из них 595 – это пациенты, находящиеся на диспансерном наблюдении. С 2012 года доктор возглавляет паллиативную службу района, – рассказали в пресс-службе облздрава.

Общий стаж Виктора Баранникова - 38 лет.

«ДАЖЕ В ОТПУСКЕ НЕ ОТДЫХАЕТ, А УЧИТСЯ!»

Кроме того, еще четверо воронежских медиков заняли на всероссийском конкурсе вторые места. Так, серебро в номинации «Лучший терапевт» завоевала Залина Щербова.

– Залина Ростиславовна работает в Воронежской городской поликлинике №10 с августа 1991 года. Сначала была участковым врачом, через три года перевели на должность гастроэнтеролога. С 2009-го трудится заведующей гастроэнтерологическим отделением. Ее общий медицинский стаж – 33 года, – отметили в департаменте здравоохранения. – Залина Ростиславовна с большой любовью и заботой относится к пациентам, и они ей отвечают благодарностью. Поэтому в ее адрес приходит много положительных отзывов.

Залина Щербова отдала медицине 33 года.

Главный врач поликлиники №10 Евгений Копылов также крайне позитивно отзывается о подчиненной.

– Залина Ростиславовна – талантливый и глубоко порядочный доктор. Всю жизнь посвятила здравоохранению. Пользуется большим авторитетом среди коллег. Пациенты тоже ее очень любят. Для поликлиники ее победа – престиж, репутация. Показательный момент: Залина Ростиславовна берет отпуск, но не отдыхает. Уезжает на международные конференции, обучается, – рассказывает Евгений Николаевич. – Плюс ко всему, она помогает таким больным, которых уже даже московские специалисты отправляют домой готовиться к худшему. Знаю лично некоторых пациентов. У одного мужчины был цирроз печени, стоял в очереди на пересадку. Она его практически с того света вытащила. Сейчас он ушел добровольцем на СВО.

Залина Ростиславовна много лет занимается просветительской деятельностью. Фото: Предоставлено "КП"

Стоит сказать, что Залина Щербова не случайно попала в профессию. Еще в детстве любовь к медицине ей привила бабушка. Говорила, что это достойное и важное занятие. Был и реальный пример перед глазами – родители-врачи. А вот участие во всероссийском конкурсе Залиной Ростиславовной не было запланировано. Руководство выдвинуло ее кандидатуру.

– Моя победа – это многолетний труд большой команды. Людей, с которыми я работала и продолжаю взаимодействовать. Валентина Порядина – главврач ТМО Ленинского района. Сразу после института я трудилась под ее руководством. Именно Валентина Тихоновна отправила меня на первичную специализацию по гастроэнтерологии в Санкт-Петербург, а потом в 2012 году рекомендовала в заочную аспирантуру в Москве, где я защитила диссертацию и получила звание кандидата медицинских наук. Медсестра Ольга Селезнева. В профессии больше 40 лет. Работает и сейчас со мной на приеме. Кроме того, все 33 года в медицине прошли под руководством Валентины Мордасовой. До недавнего времени она была главным внештатным гастроэнтерологом региона, заведующей отделением гастроэнтерологии областной больницы №1. Именно благодаря ее усилиям в Воронеже была создана команда грамотных специалистов. Мы активно нарабатывали опыт и делились им с коллегами.

Залина Щербова вспоминает историю с массовыми отравлениями алкоголем в 2005 году. Сначала думали, что причина всему суррогат, нелегальный продукт. Позже выяснилось, что технолог на заводе не проверил этиловый спирт. В итоге приличные люди травились акцизной водкой.

– Это очень показательный пример. Пациентов привозили в несколько городских больниц, в том числе и нашу. Занимались ими гастроэнтерологи. Мы все общались между собой. И что важно – не потеряли ни одного отравившегося. Воронежские врачи сумели справиться с этой массовой проблемой.

УЛУЧШАЮТ СИСТЕМУ РЕАБИЛИТАЦИИ И СЛЕДЯТ ЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ВАКЦИН

В номинации «Лучший стоматолог» второй стала Елена Косенкова. Она работает в Воронежской стоматполиклинике №6 . Общий врачебный стаж – 13 лет. В 2009 году Елена Владимировна закончила Воронежский медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, затем прошла обучение в интернатуре. С 2010-го занимала должность врача-стоматолога-терапевта в отделение терапевтической стоматологии. С мая 2020-го стала заведующей одного из структурных подразделений поликлиники.

В номинации «Лучший стоматолог» второй стала Елена Косенкова.

Врач физической и реабилитационной медицины Воронежской городской больницы №3 Владислав Белов взял серебро в номинации «Лучший врач медицинской реабилитации». Владислав Николаевич трудится в сфере медицины 34 года. Начинал свою профессиональную деятельность в должности врача-кардиолога. В этот период в регионе создавалась служба ранней реабилитации пациентов после операций на «открытом» сердце. По мере увеличения количества подобных процедур возрастала и потребность в восстанавливающих койках. Поэтому в 2014 году на базе ВГКБ №3 организовали первое в области отделение медицинской реабилитации для пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда и оперативное лечение на сердце. В 2021-м на базе отделения открыли койки для проведения стационарного этапа реабилитации больных после перенесенного COVID-19 с легочно-сердечным паттерном заболевания, который успешно прошли более 700 пациентов.

Вторую строчку среди «Лучших санитарных врачей» заняла Людмила Штейнке. Фото: Предоставлено "КП"

И наконец, вторую строчку среди «Лучших санитарных врачей» заняла Людмила Штейнке. Уже 15 лет она является врачом-эпидемиологом Воронежского областного центра профилактики и борьбы со СПИД. А всего в медицине – 51 год. Сейчас в ее обязанности входит оперативный анализ заболеваемости, подготовка месячных информационных бюллетеней о состоянии эпидемиологической ситуации в области, анализирует более 80 нозологий в разрезе территорий и возрастов, выявляя неблагополучные регионы. Кроме того, Людмила Штейнке контролирует ежемесячное распределение, учет, отчетность более двух миллионов доз вакцинных препаратов, поставляемых в область.