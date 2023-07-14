Жительница Воронежа с арбалетом восстала против замены лифта в ее доме

На замену лифта потратили 12 миллионов Фото: из архива «КП»

Днем 14 июля жителей дома №14 по улице Генерала Лизюкова в Воронеже на пороге подъезда встречала женщина с взведенным арбалетом. Шокированные жильцы боялись входить в дом, но у воинственной амазонки были другие цели. Она ждала рабочих, которые в этот день должны были менять лифт в многоэтажке.

Дело в том, что таким крайним способом женщина пыталась противостоять решению Фонда капитального ремонта многоквартирных домов о замене лифта. Соседи рассказали, что дама уверена – подъемные механизмы меняют за счет средств дома (12 миллионов рублей!), которому, на самом деле, нужны другие виды капитального ремонта. В многоэтажке текут трубы и износились другие коммуникации.

Опасаясь за свои жизни, соседи амазонки были вынуждены вызвать полицию. Правоохранители в считанные минуты били на месте. Они обезоружили женщину и доставили ее в отдел полиции для разбирательства. А тем временем прибывшие рабочие приступили к установке лифтов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ СОБСТВЕННИКОВ

В департаменте ЖКХ Воронежской области оперативно прокомментировали происшествие:

– Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов предусматривала замену лифтового оборудования в доме №14 по улице Лизюкова в 2023 году. Об этом Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области проинформировал жильцов весной прошлого года.

После этого на общем собрании жильцы дома большинством голосов приняли решение о замене лифтов. Оформленный протокол общего собрания от 15 мая 2022 года они направили в Фонд.

- На основании решения общего собрания собственников был проведен конкурсный отбор подрядной организации, по результатам которого заключен договор на выполнение работ по замене лифтового оборудования, - добавили в ФКР. - 15 июня 2023 года собственники помещений провели повторное общее собрание, на котором большинством голосов было вновь принято решение о замене лифтов. Протокол общего собрания также был направлен региональному оператору.

На основании этих документов Фонд капитального ремонта многоквартирных домов занялся заменой лифтов. Однако, когда подрядчик, выполняя условия заключенного договора, начал подготовку к работам по замене лифтов, рабочие столкнулась с противодействием агрессивно настроенной вооруженной арбалетом женщины.

В Фонде добавили, что в случае дальнейшего противодействия замене лифтов, коммунальщики сформируют комиссию, которая выдаст заключение о невозможности выполнения работ, что станет основанием для переноса их сроков.