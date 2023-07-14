Жители Кисельного вышли на связь

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Теперь еще 330 жителей Воронежской области могут пользоваться мобильным интернетом, современными технологиями звонков и другими цифровыми сервисами.

Разговаривать по телефону селяне стали ощутимо больше, голосовой трафик увеличился почти в 4 раза. Вероятно, это связано с новой возможностью жителей Кисельного общаться по технологии VoLTE. Она обеспечивает быстрое соединение, чистый звук, позволяет пользоваться сервисами в смартфоне во время разговора.

Интернет-трафик в селе вырос в 5,5 раз. Только за последний месяц пользователи скачали около 900 Гб. Такого объема хватит чтобы три дня непрерывно вести онлайн-трансляцию в формате 4K UHD. Активнее всего абоненты из Кисельного делятся информацией в Telegram и «ВКонтакте», просматривают видео на YouTube и переписываются в мессенджерах.

«Цифровое развитие небольших населенных пунктов имеет особое социальное значение. Сельчане могут дистанционно учиться, работать, пользоваться Госуслугами. Также критически важен доступ к связи, когда нужно вызвать экстренные службы. Средняя скорость загрузки данных в поселении сейчас достигает 15 Мбит/c, что значительно упрощает решение бытовых и рабочих задач. К примеру, скачать приложение банка можно за 30 секунд», – рассказал Юрий Рулев, директор МегаФона в Воронежской области.

Специалисты МегаФона отслеживают рост нагрузки на объектах региона, улучшая качество сети. В этом году в Воронежской области оператор провел работы на более 20 объектах связи из них порядка 10 базовых станций было запущено впервые. А также расширил полосу среднечастотного диапазона LTE до максимально возможной.

В Воронежской области МегаФон – лидер по скорости мобильного интернета по данным компании Ookla®. Во 2 квартале 2023 года медианная скорость скачивания в регионе составила 29,88 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам свыше 33,8 тысяч тестов Speedtest Intelligence®, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи. Товарные знаки Ookla используются по лицензии и перепечатываются с разрешения.

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