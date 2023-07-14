Воронежская область до 1 сентября отремонтирует ясли в подшефном районе ЛНР

Фото правительства Воронежской области Фото: Предоставлено

Делегация воронежцев - представители правительства, СМИ и блогеры Воронежской области – побывала в трех районах Луганской Народной Республики. Сейчас здесь силами воронежских подрядчиков ведутся работы в рамках заключенных соглашений губернатором Александром Гусевым с главами Меловского, Марковского и Новопсковского районов ЛНР.

Среди объектов, где трудятся рабочие - здание ясли-сада «Барвинок» в поселке Белолуцк Новопсковского района, которое было построено еще в 1967 году. С момента постройки ремонта здесь не было. А ведь детский сад посещают ребята не только этого поселка, но и близлежащих сел. В общей сложности на сегодня здесь воспитывается 47 детей. Подрядчик ремонтирует в «Барвинке» кровлю, помещения и заменит систему отопления.

— Мы даже не ждали, что у нас случится ремонт, и очень благодарны и губернатору, и Правительству Воронежской области за оказанную нам помощь, — поделилась с гостями заведующая сада Галина Лавинская, выразив надежду, что 1 сентября малышей встретит уже обновленное учреждение.

Фото правительства Воронежской области Фото: Предоставлено

Благодарность за оказанную помощь выразила воронежцам и мама одного из воспитанников Оксана Хижняк:

— Всегда ремонт приходилось делать своими силами, с помощью родителей и с сотрудников детского сада. Это были текущие ремонты, побелка, покраска.

Напомним, Воронежская область планирует восстановить почти 36 км трассы Сватово – Новопсков – Меловое в подшефных Марковском и Меловском районах. Также пройдет ремонт в трех больницах, двух детских садах и трех школах. А на 16 объектах подрядчик восстановит системы отопления, водоснабжения и водоотведения, смонтирует газовые модульные котельные и заменить котлы в школах и детсадах.

Работы пройдут и в МФЦ — в Меловом, Марковке и Новопскове.