Мечтают написать книгу и путешествовать: воронежские мультибалльники поделились своими планами

Руководитель департамента образования Наталья Салогубова вместе с выпускниками.

Почти девять с половиной тысяч выпускников сдали единый госэкзамен в Воронежской области в 2023-м. 73 человека получили на ЕГЭ по 100 баллов. Мультибалльниками оказались всего пятеро ребят – они написали два предмета на наивысшую оценку. Что удивительно, среди отличившихся – сплошные гуманитарии. Лучше всего бывшие одиннадцатиклассники показали себя на экзаменах по русскому языку, обществознанию, истории и литературе.

Чем в век искусственного интеллекта и робототехники молодых воронежцев привлекла филология, «КП-Воронеж» выяснила у выпускницы воронежской СОШ №12 Софьи Мисанченко и воспитанника школы №10 Россоши Антона Карпенко.

«ПЕРЕЕЗЖАТЬ В ДРУГОЙ ГОРОД НЕ ХОЧУ»

Софья сдавала русский язык, литературу и английский. Результаты за первые два – по 100 баллов.

– Хочу поступить на переводчика и заниматься именно с художественными материалами: книгами и фильмами. Мне нравится читать русскую и зарубежную литературу. Могу в оригинале изучать иностранные произведения, – объясняет выпускница. – К русскому готовилась с нашим школьным учителем, а к литературе – еще и с мамой. Она тоже педагог, работает в нашей СОШ.

По словам Софьи, занятия отнимали у нее не очень много времени. На литературу уходило буквально полтора часа в неделю, плюс писала по сочинению в неделю. Русский делала в текущем режиме на уроках, дома решала тесты. К репетитору по английскому девушка ходила с шестого класса. Так что это нагрузка тоже была привычной.

– Признаюсь, в 11 классе далеко не все предметы учила добросовестно. Физика, химия, математика давались легко. По географии и истории выполняла минимум. Почти никогда не перечитывала параграфы дома. Достаточно было послушать объяснения учителя на уроке. Но в принципе, я могу адаптироваться к любой нагрузке, – объясняет Софья.

Во время учебы школьница активно участвовала в олимпиадах. Однако этот опыт не особо пригодился ей при сдаче ЕГЭ, зато помог увидеть некоторые пробелы в знаниях и расширить кругозор.

– Например, на русском были задания, в которых требовалось перевести текст с древнерусского на современный или проанализировать предложения на выдуманном языке, – добавляет выпускница.

Фото: Предоставлено "КП"

В прошлом Соня окончила музыкальную школу. Она играет на фортепиано и гитаре. Еще девушка вяжет. Время от времени у нее возникает желание что-нибудь сотворить. Она уже сделала несколько вещей для друзей, связала себе и маме шарфы, недавно закончила свитер.

Софья не планирует уезжать из Воронежа. Хочет остаться поближе к семье и друзьям. Поэтому в планах - поступить в ВГУ.

– Перебираться в другой город желания нет. А здесь подходящий факультет есть только в госуниверситете. В педагогическом, по-моему, тоже не так давно открыли похожий профиль. Но быть учителем не хочу, потому что знаю больше среднестатистического абитуриента о работе в школе.

Кстати, мама Сони сопровождала выпускников на экзамены. И волновалась сильнее, чем сама одиннадцатиклассница.

- Я всегда ощущала поддержку. Была более уверенной из-за ее присутствия. Мама всегда мне говорила, что человек ищет то место, где ему лучше. И показывала действиями, что всегда будет на моей стороне.

Фото: предоставлено героем публикации.

Соня мечтает отучиться и стать переводчиком. А еще – увидеть мир. Поездить по разным странам и городам.

«ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ НУЖНО ПОДНИМАТЬ»

– Литература мне нравилась всегда. Кажется, я научился читать раньше, чем говорить, - смеется Антон Карпенко.

Выпускник Россошанской средней школы №10, как и Софья, сдал ЕГЭ по русскому и литературе на 200 баллов.

– Естественно-научное направление откровенно не мое. Я к нему просто не приспособлен. Долго время думал, что буду сдавать обществознание и историю. Но понял, что, наверное, не смогу достаточно подтянуть знания по последнему предмету. Да и литература, как уже сказал, для меня интереснее. Люблю не просто изучать, а размышлять в процессе. Вот эта творческая составляющая – очень привлекательная. Так что после 9-го класса окончательно определился с предметами, по которым буду сдавать ЕГЭ.

Родители поддержали выбор сына. Говорили: главное – чтобы у тебя самого лежало сердце к будущей профессии. И на протяжении всего времени старались в меру возможностей помогать с учебой.

Фото: Предоставлено "КП"

– Готовился с учителями, с репетиторами и самостоятельно. Помимо русского и литературы, сдавал английский. С ним, конечно, испытывал много трудностей. Он давался сложнее, чем остальные предметы. Но так как я хочу когда-нибудь прочесть зарубежных авторов в подлиннике, то прекращать заниматься нельзя. Для этого нужен совершенно другой уровень владения иностранным, – продолжает Антон. – Так вот, у меня были уроки в школе, дополнительные занятия по разу в неделю, работа дома – надо же было выполнять задания. На это уходило почти шесть дней. Свободного времени практически не оставалось.

Когда же удавалось улучить момент, юноша играл на аккордеоне и синтезаторе (в прошлом он окончил музыкальную школу – ред.). А еще – читал книги. Да, именно так Антон расслаблялся и отдыхал.

– С помощью непрограммных произведения я уходил от насущных забот. У меня много любимых авторов как классических, так и современных. Очень нравится Лермонтов, Горький, Пастернак. Люблю Евгения Водолазкина. Хотел бы отметить еще книгу Мариам Петросян «Дом, в котором», – делится выпускник. – В книгах я часто нахожу что-то близкое. Даже если не согласен с героями, то мне интересно с ними поспорить.

Фото: предоставлено героем публикации.

Антон подает документы в разные университеты. Делать окончательный выбор будет по результатам приемной кампании. Возможно, юноша останется в родном регионе. Филфак ВГУ давно привлек внимание школьника.

– Сейчас молодые люди думают, что филолог – не самая престижная профессия. Выбирают программирование, юриспруденцию. Но обратите внимание, как падают общие показатели граммотности и начитанности. Думаю, с этим нужно что-то делать.

В будущем Антон хочет написать книгу. Идей уже несколько. Нужно определиться, от какой оттолкнуться.

– А дальше меня ждет большой труд, очень тяжелая работа, – заключил собеседник.