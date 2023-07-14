Последние новости Воронежа на 14 июля 2023 года: система ПВО сбила три беспилотника, новая камера будет ловить пешеходов-нарушителей

Фото: Максим ГОРОХОВ. Фото: из архива «КП»

В ночь на 14 июля жители совхоза «Масловский» Новоусманского района услышали взрыв. Как сообщили в правительстве региона, сработала система ПВО. Сбили три дрона. Жертв, пострадавших и разрушений нет. Администрация Воронежа успокоила жителей. Чиновники уточнили, что обстановка является спокойной. Чрезвычайных происшествий, требующих выезда службы спасения, не зафиксировано. Отметим, что ночью 7 июля средствами ПВО на подлете к Воронежу выявили и уничтожили два беспилотника.

В Воронеже отложили перекрытие дороги в районе театра оперы и балета. На планы повлиял неблагоприятный прогноз погоды от гидрометцентра – в ближайшие дни ожидается сильный дождь и ветер. Поэтому мэрия и «Квадра» решили отложить ремонт теплотрассы на Плехановской. Таким образом воронежцы не столкнутся с неудобствами в ближайшее время. А сами работы не будут затрудняться и затягиваться из-за дождей. Новые сроки в администрации обещают сообщить позже.

В Воронежской области вынесли приговор пяти членам «Арестантского уголовного единства». Организация запрещена в России и признана экстремистской. Работники регионального УФСИН обнаружили ячейку преступного сообщества в одной из колоний. Уголовные дела возбудили по двум статьям уголовного кодекса, которые карают за организацию ячейки, за участие в ее деятельности и сбор денег. Участники получили дополнительные сроки от двух до почти семи лет.

В районе воронежского центрального автовокзала установили камеру, которая следит за пешеходами-нарушителями. Автоматический прибор контролируют выход на проезжую часть. Если горожанин появится в неустановленном месте, то возникнет имитация спецсигнала и зазвучит обращение с просьбой покинуть дорогу. С начала года от травм на дорогах Воронежской области погибли 35 пешеходов. Общее количество ДТП с их участием тоже выросло.

В Воронеже за 13 миллионов проведут экспертизу Каменного моста. Управа Центрального района заключила контракт с ООО «Фирма ВиС» на разработку научно-проектной документации и проведение государственной историко-культурной экспертизы. Компании предстоит провести работы по предупреждению дальнейшего разрушения объекта и возникновения чрезвычайных ситуаций. Сроки выполнения работ станут известны по результатам исследований. Подпорная стена Каменного моста обрушилась 3 июня во время сильного дождя. Конструкцию подмыло потоком дождевой воды из-за отсутствия ливневой канализации.