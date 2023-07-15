В Воронеже жалкое подобие обещанного урагана согнуло столб

Во многих дворах образовались большие лужи. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Вечером в субботу, 15 июля, в Воронеж все же пришла непогода. Напомним, синоптики обещали чуть ли не погодный апокалипсис – сильный ветер с порывами до 23 м/с, грозу и мощный ливень. Причем начинаться он был должен уже вечером 14 июня.

Однако в обещанное время погодная жуть Воронеж не посетила. Не было и в ночь на субботу, 15 июля, и утром, и в течение дня. И вот около 17 часов что-то началось – налетел сильный порыв ветра и минут пять шел сильный дождь. Потом он превратился в мелкий.

Тучи над городом встали… Фото: Воронеж VRN ВКонтакте.

Тем не менее и такая не масштабная непогода создала проблемы. На левом берегу на улице Ильюшина видимо тот самый порыв ветра сильно нагнул над дорогой электрический столб. И традиционно на время некоторые воронежские дороги превратились в водяной поток. Правда, машины ехали свободно.

На дорогах машины пока не плывут. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Синоптики, кстати, предупреждали, что какие-то отголоски обещанного урагана, прошедшего мимо, до Воронежа могут докатиться. Тучи ходили страшные, но пока, похоже, все обошлось. Ну а столб в мэрии пообещали привести в нормальный вид.

В городской администрации заявили, что коммунальные службы по-прежнему находятся в режиме повышенной готовности устранять ЧП, связанные с непогодой.