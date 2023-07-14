Клиенты Tele2 могут заправлять авто с выгодой с помощью приложения «Турбо»

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Абоненты Tele2 могут заправить автомобиль со скидкой 10% с помощью мобильного приложения «Турбо».

Этим летом клиенты Tele2 могут получить скидку 10% при оплате топлива через мобильное приложение «Турбо» в своем смартфоне. К сервису подключено более тысячи АЗС популярных автозаправочных сетей по всей России.

Чтобы получить скидку 10%, абоненту Tele2 нужно активировать предложение на сайте или в мобильном приложении «Мой Tele2» или ввести на телефоне USSD-команду *972#, получить SMS с кодом и затем указать его в специальном поле приложения «Турбо» при оплате топлива.

Заправляться с «Турбо» просто и удобно: бензин можно оплатить через смартфон, и на АЗС клиенту не придется идти на кассу и ждать в очереди. В мобильном приложении нужно найти заправочную станцию, где абонентам оператора доступна скидка 10%, а затем выбрать наиболее удобную локацию. Приехав на АЗС, останется только указать тип топлива, колонку, количество литров и заправить бак – самостоятельно или с помощью сотрудника автозаправочной станции.

Повторно вводить код перед каждой заправкой не нужно – активированная скидка будет действовать автоматически до 10 сентября 2023 года. Узнать подробнее об акции и найти все АЗС, где заправиться с выгодой, можно на сайте проекта.

Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Мы постоянно развиваем сотрудничество с партнерами и предлагаем нашим абонентам выгодные условия использования различных сервисов. Сейчас лето, многие жители Воронежской области предпочитают выезжать в соседние регионы на выходные или проводить отпуск в формате автопутешествия. Вместе с партнером – сервисом оплаты топлива – Tele2 предлагает своим клиентам заправлять автомобиль со скидкой и путешествовать по России с выгодой. А чтобы наши абоненты в путешествии могли свободно пользоваться необходимыми сервисами, мы ведем постоянную работу по модернизации сети и улучшению качества связи».

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