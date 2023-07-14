Спортивные выходные в Воронеже: первенство области по теннису и Кубок лучших рыболовов региона

Победители и призеры прошлогоднего первенства Воронежской области по теннису. Фото: dussh1.ru

Предстоящие выходные в Воронеже получатся не очень богатыми на спортивные события. Тем не менее посмотреть будет на что.

15 и 16 июля на открытых кортах с синтетическим покрытием (ул. Карла Маркса, 72А) пройдут заключительные игры первенства Воронежской области по теннису. Посмотреть на юных мастеров владения ракеткой можно будет с 9.00 до 18.00.

Также 15 и 16 июля на Воронежском водохранилище в районе Грамши состоится Кубок области по рыболовному спорту. Лучшие рыбаки будут соревноваться в ловле спиннингом с удочки. Как полагается, начнут рано – в 6.00. А завершать ловлю будут примерно в 14.00.

15 июля на стадионе «Локомотив» (ул. Нариманова, 2) команды академии «Факела» 2007 и 2008 годов рождения сыграют домашние матчи в рамках 17-го тура ЮФЛ Центр против соперников из белгородской СШОР № 1.

Первыми на поле выйдут ребята 2008 года рождения, а затем - 2007-го. Матчи бесплатно могут посетить все желающие. Требование для зрителей одно – не быть пьяными или в ином неадекватном состоянии.

Кстати, 15 июля в Воронеже основной состав «Факела» сыграет ответный контрольный матч короткого межсезонья с «Ростовом» (первый, напомним, завершился крупным поражением нашей команды – 0:3). Но туда зрителей не пустят.