Игорь Артамонов: Принятый сегодня закон — еще один шаг в направлении к сбалансированному рынку труда

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.

Новая мера поддержки многодетных семей появилась в Липецкой области. Соответствующая инициатива губернатора сегодня была поддержана на внеочередном заседании областного парламента.

Принятый закон дает право многодетным семьям получить компенсацию половины стоимости за оплату среднего профессионального образования. Такая возможность будет предусмотрена для списка наиболее востребованных специальностей. Обновляться он будет ежегодно управлением социальной политики, исходя из ситуации на рынке труда.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.

«Преодоление дисбаланса на рынке труда — одна из задач социальной сферы, решению которой Липецкая область уделяет особое внимание. Она требует комплексного подхода, взаимодействия сфер образования, занятости, органов власти. Принятый сегодня закон — еще один шаг в направлении к сбалансированному рынку труда, когда наши учебные заведения выпускают специалистов, в которых регион нуждается в первую очередь», - сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Мерой поддержки в 2023 году смогут воспользоваться 200 липецких семей. Из бюджета региона на это дополнительно выделят 6 млн рублей.