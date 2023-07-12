ДСК вошел в тройку лидеров по скорости строительства в РФ

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Соответствующее исследование опубликовал Единый ресурс застройщиков. По расчетам источника, ДСК в среднем строит один 20-этажный дом площадью 13 тыс. кв. м за 532,5 дня. Средняя скорость строительства рассчитывается как среднее арифметическое срока строительства всех домов. Для анализа были использованы данные за последние три года, в течение которых комбинат успел построить и ввести в эксплуатацию 733 тыс. кв. м.

Всего в список вошли 24 строительные компании, в основном московские. Рейтинговались только крупные российские застройщики с объемом ввода жилья от 500 тыс. кв. м за последние три года.

На сегодняшний день в группу компаний ДСК входят 10 застройщиков, которые реализуют более десяти проектов КРТ во всех районах Воронежа, а также в ближайшем пригороде. Земельный банк для перспективной застройки составляет более 600 га.

В прошлом году Домостроительный комбинат (в качестве заказчика-застройщика и генерального подрядчика) ввел в эксплуатацию 329 525,5 кв. м, тем самым сохранив лидерство в регионе по объему ввода жилья. Традиционно большую часть ввода составили многоквартирные жилые дома. В течение 2022 года застройщиками группы компаний ДСК были получены разрешения на ввод в эксплуатацию 20 многоквартирных домов, расположенных в восьми жилых комплексах – «Ласточкино», «Лазурный», «Современник», «Черемушки», «Задонье», «Ленинградский квартал», «Крымский квартал» и ЖК на ул. 45 Стрелковой дивизии.

Помимо жилых объектов в прошлом году комбинат ввел в эксплуатацию общеобразовательную школу на 400 мест общей площадью порядка 10 тыс. кв. м в с. Садовое Аннинского района Воронежской области.

В конце мая 2023 года застройщиком досрочно сдан хирургический корпус на 340 мест общей площадью 34 тыс. кв. м для Воронежского областного онкологического диспансера. Строительство объекта велось в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В настоящее время ДСК одновременно ведет строительство двух общеобразовательных школ на ул. Домостроителей, 30а и в ЖК «Яблоневые сады», радиотерапевтического корпуса для действующего онкодиспансера на ул. Электросигнальной, храма в честь иконы Божией Матери «Троеручица» в микрорайоне Шилово и общежития для института МВД.

Планируемый общий ввод на 2023 год составляет 382 тыс. кв. м.

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