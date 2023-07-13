Губернатор Александр Гусев: «Надеемся, что наша работа позволит ребятам скорее адаптироваться к обычной жизни»

фото: Правительство Воронежской области

13 июля губернатор Александр Гусев посетил Центр комплексной реабилитации инвалидов «Семь Ступеней», где пообщался с участниками специальной военной операции, которые проходят здесь реабилитацию. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Глава региона побывал в отделении первичного приема, познакомился с работой Единого центра и горячей линии, оценил работу психодиагностической лаборатории, посетил зал адаптивной физической культуры, тренажерный зал и мастерские, где проходят образовательные практики.

Центр «Семь Ступеней» действует в Воронеже с 1994 года. Он оказывает жителям области с инвалидностью комплекс социальных услуг, направленных на реабилитацию, осуществляет их медицинское и психологическое сопровождение. С февраля этого года в центр поступают участники СВО. За это время услугами по реабилитации воспользовались уже 108 военнослужащих. По словам директора центра «Семь Ступеней» Ирины Гриневой, это пациенты, которые уже выписались из госпиталей после возвращения из зоны боевых действий. Все они предварительно проходят обследование в областной больнице. Затем реабилитационная экспертная комиссия на основании рекомендаций врачей составляет индивидуальный реабилитационный маршрут каждому пациенту. В Центре «Семь Ступеней» бойцам помогают восстанавливать не только здоровье, но и утраченные социально-бытовые функции.

фото: Правительство Воронежской области

Пообщавшись с пациентами, губернатор Александр Гусев отметил созданную в Центре благоприятную атмосферу и технические возможности, которые способствуют адаптации к обычной жизни.

—Мы много знаем примеров, когда люди с инвалидностью добивались больших успехов в спорте, науке, в каких-то иных отраслях, просто в повседневной жизни становились состоявшимися. Поэтому, очень надеемся, что наша работа здесь будет помогать им в этой жизни себя найти и продолжать жить нормальной, полноценной жизнью, — сказал глава региона.

Губернатор также акцентировал внимание на перспективах расширения Центра «Семь Ступеней» за счет развития филиалов в городе и районах области:

— Мы будем исходить из потребностей. У нас есть здания, нужно закупить оборудование и поставить. Мы, конечно, будем смотреть за ситуацией и, если поймем, что требуется расширение и площадей, и увеличение количества персонала, мы это решение быстро примем и реализуем.