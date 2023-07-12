Владимир Нетёсов: «В Воронежской области в ходе тематической недели по вопросам соцподдержки было проведено 248 приемов»

фото: Воронежская областная Дума

Тематическая неделя приемов граждан по вопросам социальной поддержки проходила в регионе с 3 по 7 июля.

Обращения воронежцев рассматривали депутаты всех уровней, в том числе Воронежской областной Думы, сенаторы Российской Федерации, а также представители органов исполнительной власти и организаций-партнеров, в том числе, Фонда пенсионного и социального страхования РФ, ТФОМС, Ассоциации юристов России, Адвокатской палаты региона, Нотариальной палаты Воронежской области и профильных общественных организаций.

– В общей сложности в ходе тематической недели было проведено 248 приемов, в рамках которых было рассмотрено свыше 600 обращений от жителей области по социальным вопросам. Большинство заявителей получили консультацию или положительное решение по интересующему вопросу в день обращения. Вопросы, требующие длительной проработки, находятся на контроле, – подвел итоги председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Он отметил, что основные вопросы, которые были озвучены в ходе приемов, касались предоставления мер соцподдержки многодетным, молодым семьям и беременным женщинам, устройства в детские сады и школы, улучшения жилищных условий, оказании адресной материальной помощи в связи с тяжелой жизненной ситуацией, помощи одиноким пенсионерам. Поступили обращения от граждан и по темам перерасчета пенсии, получения льготных путевок на санаторно-курортное лечение, лекарственного обеспечения, льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Также были рассмотрены обращения с просьбами об улучшении материально-технической базы учреждений соцзащиты, здравоохранения, культуры, спорта. Особое внимание в ходе приемов было уделено решению вопросов участников специальной военной операции.

Напомним, записаться на прием к депутату, представляющему ваш избирательный округ, или получить справочную информацию можно в общественной приемной Воронежской областной Думы по телефону 8(473)277-93-13 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (кроме выходных и праздничных дней). Перерыв с 13.00 до 13.45.

Обращения в адрес депутата можно направить письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или в электронном виде — на сайте регионального парламента работает электронная приемная.

Чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно. Письменный ответ на все поступившие вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок.

Также обращения к депутатам Воронежской областной Думы можно оставить в общественных приемных политических партий, представленных в региональном парламенте.