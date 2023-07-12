В Воронеже выступит ведущий «Военной Тайны» Игорь Прокопенко

.

19 и 20 июля в Воронеже пройдет 11-й Воронежский открытый медиафорум. Участников форума ждет встреча с ведущими экспертами медиаотрасли, в числе которых: кинодокументалист, телеведущий Павел Селин, легендарный диджей радио Европа Плюс Алекс Мануйлов, шеф-редактор медиахолдинга «Комсомольская правда» Евгений Сазонов и другие.

фото: Виктория Матвеева

Ознакомиться с подробной программой форума можно по ссылке https://mediaforum36.ru/program

19 июля в 18:00 в кинотеатре «Спартак» творческую встречу со зрителями проведет наш земляк, уроженец Павловска, звезда телеканала РенТВ, автор научно-популярных книг, семикратный лауреат премии ТЭФИ Игорь Прокопенко.

фото: Виктория Матвеева

20 июля в 13-30 в кинотеатре «Спартак» Игорь Прокопенко выступит модератором панельной дискуссии “Современные информационные войны на Евразийском пространстве: реалии и перспективы”, в которой примут участие военные журналисты из зарубежных стран (Дане Чанкович, Наташа Йованович, Игорь Итибаев / Калдан Эрназарова, Альжан Исмагулов).

Участие бесплатное - по регистрации.