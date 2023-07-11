Воронежская область ремонтирует школу в подшефном селе ЛНР

фото: Правительство Воронежской области

В ходе поездки в Луганскую Народную Республику делегация представителей правительства, СМИ и блогеров Воронежской области посетила три района -Меловский, Марковский и Новопсковский, где продолжаются строительные и дорожные работы в рамках заключенных соглашений губернатором Александром Гусевым с главами районов ЛНР.

Так, гости побывали в Кризской общеобразовательной школе в селе Кризское Марковского района ЛНР. Сейчас в учебном заведении осуществляютсяобщестроительные и электромонтажные работы второго этажа. На следующем этапе запланирована замена системы отопления. 1 сентября ребятам распахнет двери уже обновленное здание.

Директор Кризской ООШ Наталия Кризская рассказала, что здание построено в 1968 году. С момента сдачи здесь ни разу не было капитального ремонта, лишь косметическая покраска.

Сейчас на втором этаже здания рабочие ремонтируют помещения классов, музея, кабинетов учителей. Основные работы – замена потолков, полов и системы отопления.

- Раньше было холодно, а благодаря вам, у нас в школетеперь будет очень тепло, — отметила Наталия Кризская.

Благодарность воронежцам от лица родителей высказала и мама ученика 10 класса Виктория Чередниченко:

— Очень рады, что происходит ремонт в нашей школе. Мы как родители очень довольны, что дети наши пойдут в теплую, уютную, красивую школу, и они останутся именно в нашем селе учиться, а не поедут в другое. Дети очень рады и с нетерпением ждут 1 сентября. Им очень интересно, потому что проходит реконструкция некоторых классов и подсобок.

фото: Правительство Воронежской области

А начальник отдела по жизнеобеспечению села Кризское Татьяна Сопельник выразила надежду, что после ремонта в школе сможет обучаться больше ребят.

В программе помощи Воронежской области подшефным районам ЛНР ремонт дорог, объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры. Подрядчикам из Воронеже предстоит восстановить почти 36 км трассы Сватово – Новопсков – Меловое в Марковском и Меловском районах, провести ремонт в трех больницах, двух детских садах и трех школах.

На 16 коммунальных объектах намечен ремонт системы отопления, водоснабжения и водоотведения, а также установка газовых модульных котельных и замена котлов в школах и детсадах. В Меловом, Марковке и Новопскове подрядчики отремонтируют МФЦ.